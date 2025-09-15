Sport: Sub-15 do Leão vence Ipojuca e segue 100% no Estadual; Jonathas assume artilharia
Leões da Base repetem placar aplicado na primeira rodada e conquistam nova vitória. Equipe se prepara para encarar o Sete de Setembro
No último sábado (13), o Sport venceu o Ipojuca por 4 x 1, fora de casa, pela segunda rodada do Campeonato Pernambucano sub-15. Com gols de Jonathas (3 vezes) e Arthur Victor, os rubro-negros retornaram do Estádio Antônio Dourado com mais três pontos na bagagem.
Com o resultado, os Leões da Base chegaram aos seis pontos na classificação, com oito gols marcados e apenas dois sofridos, mantendo o time na liderança da competição. Além disso, o atacante Jonathas balançou as redes cinco vezes nas duas partidas, assumindo a artilharia isolada do Estadual.
“Fico muito feliz pelos gols marcados, que são um reflexo de todo o trabalho que temos feito. Temos nos esforçado bastante durante a semana junto à comissão para buscarmos o bicampeonato”, desenvolveu o artilheiro leonino.
O próximo compromisso da categoria leonina será diante do Sete de Setembro, no próximo sábado (20), às 15h00, no CT do Sport, também pelo Campeonato Pernambucano.
Calendário do Sport no Pernambucano sub-15
- 1ª rodada: Sport 4 x 1 América-PE
- 2ª rodada: Ipojuca 1 x 4 Sport
- 3ª rodada: Sport x Sete de Setembro (20/09)
- 4ª rodada: Santa Cruz x Sport (28/09)