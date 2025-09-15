fechar
Sport | Notícia

Sport: Sub-15 do Leão vence Ipojuca e segue 100% no Estadual; Jonathas assume artilharia

Leões da Base repetem placar aplicado na primeira rodada e conquistam nova vitória. Equipe se prepara para encarar o Sete de Setembro

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 15/09/2025 às 16:31
Jogadores do Sport comemoram gol no Campeonato Pernambucano Sub-15
Jogadores do Sport comemoram gol no Campeonato Pernambucano Sub-15 - Foto: Igor Cysneiros/ Sport

No último sábado (13), o Sport venceu o Ipojuca por 4 x 1, fora de casa, pela segunda rodada do Campeonato Pernambucano sub-15. Com gols de Jonathas (3 vezes) e Arthur Victor, os rubro-negros retornaram do Estádio Antônio Dourado com mais três pontos na bagagem.

Com o resultado, os Leões da Base chegaram aos seis pontos na classificação, com oito gols marcados e apenas dois sofridos, mantendo o time na liderança da competição. Além disso, o atacante Jonathas balançou as redes cinco vezes nas duas partidas, assumindo a artilharia isolada do Estadual.

Leia Também

“Fico muito feliz pelos gols marcados, que são um reflexo de todo o trabalho que temos feito. Temos nos esforçado bastante durante a semana junto à comissão para buscarmos o bicampeonato”, desenvolveu o artilheiro leonino.

O próximo compromisso da categoria leonina será diante do Sete de Setembro, no próximo sábado (20), às 15h00, no CT do Sport, também pelo Campeonato Pernambucano.

Calendário do Sport no Pernambucano sub-15

  • 1ª rodada: Sport 4 x 1 América-PE
  • 2ª rodada: Ipojuca 1 x 4 Sport
  • 3ª rodada: Sport x Sete de Setembro (20/09)
  • 4ª rodada: Santa Cruz x Sport (28/09)

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Daniel Paulista valoriza reação do Sport e elogia crescimento do time no segundo tempo
Sport

Daniel Paulista valoriza reação do Sport e elogia crescimento do time no segundo tempo
Chances de rebaixamento do Sport: cenário é assustador na Série A 2025, apesar do empate com o Bragantino
Números

Chances de rebaixamento do Sport: cenário é assustador na Série A 2025, apesar do empate com o Bragantino

Compartilhe

Tags