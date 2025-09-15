fechar
Daniel Paulista valoriza reação do Sport e elogia crescimento do time no segundo tempo

Sport estava perdendo partida contra o Bragantino até os minutos finais, quando conseguiu obter o empate com o atacante Derik Lacerda

Por Thiago Wagner Publicado em 15/09/2025 às 11:10
Daniel Paulista, técnico do Sport
Daniel Paulista, técnico do Sport - Paulo Paiva/Sport

O empate por 1 a 1 com o Bragantino, neste domingo (14), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, foi celebrado por Daniel Paulista como um ponto importante para o Sport na luta contra o rebaixamento. Mais do que o resultado, o técnico destacou o comportamento da equipe no segundo tempo e o poder de reação mostrado após sair atrás no placar.

“Acho que o gol veio para premiar a nossa equipe pelo que apresentou no segundo tempo, principalmente a partir dos 10 minutos. Buscamos o empate e conseguimos pontuar contra um adversário extremamente qualificado”, afirmou Daniel.

Daniel explicou que a escolha pela escalação com três volantes no primeiro tempo tinha como objetivo conter o volume ofensivo do Bragantino, mas reconheceu que a estratégia não funcionou como esperado.

“No primeiro tempo, fomos abaixo do que gostaríamos. O Red Bull encontrou muito espaço. No intervalo, ajustamos e colocamos o Matheuzinho por dentro para dar mais mobilidade e qualidade no passe. As outras substituições, com Aderlan e Barleta, deram mais força pelos lados, e a equipe cresceu muito”, disse o treinador.

O empate veio aos 47 minutos do segundo tempo, com Derik Lacerda, após cruzamento de Aderlan. Para Daniel, o gol é um sinal de que a equipe não desistiu do jogo e pode usar esse ponto como combustível para a sequência do Brasileirão.

“Foi um gol de raça, que mostra que o grupo não desistiu em momento algum. Nós abrimos o time, jogamos para frente e fomos premiados. Isso tem que servir de motivação para buscarmos a primeira vitória na Ilha do Retiro”, destacou.

Com o empate, o Sport chegou a 11 pontos, mas segue na lanterna da Série A. O próximo compromisso será contra o Corinthians, no domingo (21), às 17h30, na Ilha do Retiro. O técnico não poderá contar com Lucas Lima e Pedro Augusto, suspensos, e indicou que usará a semana de treinos para pensar no substituto ideal e tentar conquistar o primeiro triunfo como mandante no campeonato.

