Sport: Kappa "lidera" corrida para produzir novos uniformes do Leão; veja detalhes

O Sport está em fim de contrato com sua atual fornecedora de material esportivo, a Umbro.

Em parceria com o rubro-negro pernambucano desde 2019, a empresa britânica tem seu contrato com o clube se encerrando em dezembro deste ano, 2025.

De acordo com o vice-presidente de Marketing do Sport, Eduardo Arruda, ao menos três marcas já procuraram o Leão para informar o seu interesse em produzir os uniformes da equipe a partir de 2026.

Os nomes das interessadas não foram revelados, embora tenha sido confirmado que, até o momento, o clube não tem nenhuma negociação fechada e segue analisando as propostas do mercado.

Kappa já teria feito proposta ao Sport; valor é superior ao atual contrato da Umbro

Na última segunda-feira (28), o Blog do Torcedor apurou que as marcas Adidas, New Balance e a própria Umbro teriam sinalizado interesse em abrir negociações com o Sport, que abriu um BID Concorrencial para ouvir propostas.

Tais sinalizações teriam acontecido em fevereiro e não necessariamente evoluíram para uma proposta oficial.

Em novo contato, a fonte ouvida por esta reportagem reiterou que tais sinalizações de fato aconteceram, mas que, até o momento, o Sport teria recebido apenas uma proposta oficial: Da Kappa.

A empresa italiana, que produziu os uniformes da seleção da Itália entre 1999 e 2002 teria feito uma oferta superior a atual da Umbro, que ainda não teria efetivado uma proposta de renovação, embora ainda esteja no páreo visando uma renovação.

Os valores e modelo da proposta da Kappa não foram revelados.

A informação do interesse da Kappa foi inicialmente divulgado pelo perfil Bastidores do Sport, na plataforma X (antigo Twitter) e confirmado por esta reportagem.

Atualmente, a Kappa produz os uniformes de oito equipes brasileiras: Vasco, Chapecoense, Cianorte, Bangu, Cabofriense, Grêmio Prudente, Juventus-SP e Noroeste.

Na Europa, as principais equipes patrocinadas pela marca são Genoa e Fiorentina, na Itália, Monaco e Metz, na "França", e Real Valladolid e Deportivo La Coruña na Espanha.

Em resposta à nossa procura, a assessoria do clube manteve o mesmo posicionamento de notícias anteriores sobre o tema:



“Não há negociação fechada com nenhuma marca. É natural que por estarmos no último ano de contrato com a Umbro, o mercado nos procure. Mas estamos neste momento analisando o mercado e as nossas possibilidades”, Eduardo Arruda, Vice-presidente de Marketing