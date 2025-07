Adidas e New Balance teriam demonstrado interesse em produzir uniforme do Sport a partir de 2026

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Interesse teria sido sinalizado em fevereiro; contrato do Sport com a Umbro vai até dezembro deste ano, 2025, e clube já estuda novas propostas

O Sport pode ter um novo fornecedor de material esportivo em 2026. Em fim de contrato com a Umbro, que produz o uniforme rubro-negro desde 2019, o Leão da Praça da Bandeira pode firmar acordo com uma nova marca a partir da próxima temporada.

Em fevereiro, o clube abriu um "BID concorrencial", que se trata de um processo de concorrência onde empresas apresentam propostas para fornecer serviços ou produtos, buscando obter um contrato, no caso, com o Sport.

Nesta segunda-feira (28), o vice-presidente de Marketing do clube, Eduardo Arruda, confirmou, em entrevista ao NE45, que o clube já teria recebido sondagens de ao menos três marcas para assumir a produção da camisa rubro-negra a partir de 2026. As tais três empresas não foram reveladas pelo dirigente.

Contudo, o Blog do Torcedor apurou que Adidas, New Balance e a própria Umbro, numa tentativa de renovação, teriam já sinalizado ter interesse em abrir conversas com o clube. Tal sinalização teria ocorrido entre fevereiro e março. Assim, podem não se tratar mais das tais três empresas do atual momento.

Oficialmente, o Sport não entra em detalhes sobre a possível negociação com alguma marca. O clube trata o assunto neste momento como um estágio de "análise de mercado".

“Não há negociação fechada com nenhuma marca. É natural que por estarmos no último ano de contrato com a Umbro, o mercado nos procure. Mas estamos neste momento analisando o mercado e as nossas possibilidades”, disse Eduardo Arruda, vice-presidente de marketing.

Circula-se também informações referentes a um acerto com a Kappa, mas esta reportagem não recebeu confirmação referente a esse rumor.