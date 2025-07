Semifinalista, Fluminense tem campanha pior que a do Sport após a Copa do Mundo de Clubes; veja números

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Após "mês mágico" nos Estados Unidos, Tricolor das Laranjeiras vive crise e ainda não venceu no Campeonato Brasileiro após retorno da Copa do Mundo

A realidade que o Fluminense vem vivendo nas últimas partidas pelo Campeonato Brasileiro está muito aquém daquela projetada pelo torcedor tricolor após a impressionante campanha do clube na Copa do Mundo de Clubes.

Semifinalista e eliminado para o campeão Chelsea, o Tricolor das Laranjeiras não somou nenhum ponto nas quatro rodadas que disputou no Brasileirão 2025 desde o retorno dos Estados Unidos.

Após uma sequência de cinco jogos de invencibilidade, que envolveu um empate contra o Borussia Dortmund na estreia e vitórias contra Inter de Milão e Al Hilal no mata-mata, o time comandado por Renato Gaúcho perdeu para Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras e São Paulo.

Com zero ponto conquistado, 8 gols sofridos e apenas dois marcados, o Fluminense é dono da pior campanha do Brasileirão após o retorno para o Mundial de Clubes.

Ao lado de Bragantino e Sport, o Flu é o único time da Série A que não venceu neste retorno, tendo um desempenho pior que ambos os clubes neste recorte recente de quatro jogos, com o rubro-negro pernambucano, lanterna absoluto, tendo conquistado dois pontos, enquanto o time paulista conquistou um.

Além de um alegado desgaste em função da maratona de jogos da Copa do Mundo, o treinador Renato Gaúcho também atribuiu responsabilidade, ao menos pela quarta derrota, ao VAR:

“Não gosto de dar desculpa, não é desculpa, mas é de se pensar: estamos em 2025, século XXI, e a gente não tem uma definição por parte do VAR em uma jogada. Pelo que eu vi, todo mundo viu, o Ferreirinha estava impedido. Agora, se o VAR tem outra linha tem que mostrar para a gente", disse na coletiva ainda no Morumbis.

Fluminense tenta virar a chave de olho na Copa do Brasil

Em 12° lugar no Brasileirão com 20 pontos, o Fluminense se encontra, hoje, mais próximo do Santos, que abre a zona de rebaixamento com 15 pontos do que do Botafogo, 6° colocado e primeiro time no G6 com 26.

Neste meio de semana, no entanto, o Tricolor das Laranjeiras volta os seus esforços para o duelo contra o Internacional pela partida de ida das oitavas-de-final da Copa do Brasil.

A bola rola na quarta-feira (30), às 21h30, horário de Brasília, no Beira-Rio, em Porto Alegre. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na tv aberta, do Sportv, na tv fechada, dos serviços de streaming Prime Video e Globoplay, além do Premiere, no pay-per-view.