Sport: Lucas Lima e Pedro Augusto desfalcam Leão da Ilha contra o Corinthians

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Titulares no duelo contra o Red Bull Bragantino, meias receberam o terceiro cartão amarelo e precisarão cumprir suspensão diante do Timão

Após o empate contra o Red Bull Bragantino, por 1 a 1, em Bragança Paulista, o Sport já se prepara para encarar o Corinthians, na Ilha do Retiro. O confronto será disputado no próximo domingo (21), às 17h30 (horário de Brasília).

Para o duelo contra o Timão, o técnico Daniel Paulista terá dois desfalques importantes no setor de criação. Pedro Augusto e Lucas Lima estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Quem serão os substitutos de Lucas Lima e Pedro Augusto?

Para a vaga de Pedro Augusto no setor defensivo do meio-campo, Daniel Paulista possui os seguintes volantes à disposição: Zé Lucas, Rivera e Lucas Kal.

Os dois primeiros foram titulares na partida anterior, o que abre uma margem para que Lucas Kal realize seu primeiro jogo como titular no Leão da Ilha.

Já no lugar de Lucas Lima na parte ofensiva, o Leão conta com Hyoran e Matheuzinho, além do argentino Rodrigo Atencio.

Apenas Hyoran e Matheuzinho foram relacionados por Daniel Paulista para a partida anterior. Os jogadores foram escalados como reservas.

O Sport segue na lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas 11 pontos conquistados. Seu próximo adversário, o Corinthians, vem de vitória sobre o Fluminense, no Maracanã, por 1 a 0. O time paulista está em oitavo lugar na tabela.