Sport: Lucas Lima e Pedro Augusto desfalcam Leão da Ilha contra o Corinthians
Titulares no duelo contra o Red Bull Bragantino, meias receberam o terceiro cartão amarelo e precisarão cumprir suspensão diante do Timão
Após o empate contra o Red Bull Bragantino, por 1 a 1, em Bragança Paulista, o Sport já se prepara para encarar o Corinthians, na Ilha do Retiro. O confronto será disputado no próximo domingo (21), às 17h30 (horário de Brasília).
Para o duelo contra o Timão, o técnico Daniel Paulista terá dois desfalques importantes no setor de criação. Pedro Augusto e Lucas Lima estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo.
Quem serão os substitutos de Lucas Lima e Pedro Augusto?
Para a vaga de Pedro Augusto no setor defensivo do meio-campo, Daniel Paulista possui os seguintes volantes à disposição: Zé Lucas, Rivera e Lucas Kal.
Os dois primeiros foram titulares na partida anterior, o que abre uma margem para que Lucas Kal realize seu primeiro jogo como titular no Leão da Ilha.
Já no lugar de Lucas Lima na parte ofensiva, o Leão conta com Hyoran e Matheuzinho, além do argentino Rodrigo Atencio.
Apenas Hyoran e Matheuzinho foram relacionados por Daniel Paulista para a partida anterior. Os jogadores foram escalados como reservas.
O Sport segue na lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas 11 pontos conquistados. Seu próximo adversário, o Corinthians, vem de vitória sobre o Fluminense, no Maracanã, por 1 a 0. O time paulista está em oitavo lugar na tabela.