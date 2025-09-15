Amigos? Ex e atual de Sandy surgem lado a lado na plateia do The Town
No último domingo, Sandy brilhou ao lado de Jacob Collier no palco São Paulo Square, durante o festival The Town. Mas o destaque não ficou apenas para a apresentação. Dois homens chamaram a atenção do público: o ex-marido da cantora, Lucas Lima, e o atual namorado, Pedro Andrade, assistiam ao show juntos, demonstrando total tranquilidade.
A relação da artista com Pedro Andrade começou em julho do ano passado, mas só se tornou pública em maio de 2025. Antes, Sandy foi casada por 15 anos com Lucas Lima, com quem tem Theo, de 11 anos.
Relacionamento discreto
Em entrevista recente, Pedro comentou sobre o romance e explicou a decisão de mantê-lo reservado. “A gente está bem, ela é incrível!”, disse o médico, ao falar sobre a cantora.
Ele ainda completou: “Melhor assim! Falar o mínimo possível porque, quando a gente guarda bem, nada de ruim acontece”.
