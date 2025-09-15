Santa Cruz: Cabo elogia concentração da equipe na busca pelo título da Série D
O time coral abriu uma vantagem sobre o Maranhão, no jogo de ida das semifinais da Série D do Campeonato Brasileiro, no último domingo (14)
O técnico Marcelo Cabo elogiou o foco do elenco do Santa Cruz na busca pelo título da Série D do Campeonato Brasileiro, mesmo tendo conseguido o principal objetivo da temporada que foi o acesso. A Cobra Coral venceu por 1x0 o Maranhão, em São Luís, no jogo de ida das semifinais. Assim, precisa de um empate para garantir uma vaga na final.
"Importante que a gente teve uma competitividade alta, uma resiliência alta, sabendo que a gente teria que estar bem organizado. Poderíamos até ter saído com o placar mais elástico. Acho que a resposta dos atletas foi muito positiva", afirmou Cabo.
"A gente subiu no domingo. Celebramos segunda e terça, mas quarta-feira estavam todos lá focados. A gente conversou bastante. Acho que se existiu um temor e uma preocupação sobre nosso comportamento pós-acesso, a resposta de hoje foi muito positiva. Os atletas estão muito focados, muito concentrados", completou.
Santa Cruz x Maranhão acontece no próximo sábado (20), às 19h30 (de Brasília), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR). Se chegar na final, o Tricolor do Arruda encara o vencedor de Inter de Limeira x Barra-SC.
No primeiro confronto, em Santa Catarina, o Barra venceu por 2x0. Dessa maneira, pode até perder por um gol de diferença que conquista a classificação. Em caso de derrota por dois gols de diferença, a decisão acontece nos pênaltis. Os quatro semifinalistas já estão garantidos na Série C de 2026.
Formação do Santa Cruz
É importante lembrar que, no jogo de ida contra o Maranhão, o técnico Marcelo Cabo adotou o esquema com três zagueiros. Resta a dúvida se o treinador permanecerá com a formação.
O time que começou o jogo foi Rokenedy, Eurico, Willian Alves, Matheus Vinícius, Toty, Pedro Favela, Gabriel Galhardo, William Júnior, Rodrigues, Geovany e Thiago Galhardo.
Herói do acesso, Wagner Balotelli se recupera de uma lesão muscular na coxa. O volante jogou as partidas anteriores ao acesso com a contusão no "sacrifício".