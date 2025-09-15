Santa Cruz: Cabo elogia concentração da equipe na busca pelo título da Série D

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O time coral abriu uma vantagem sobre o Maranhão, no jogo de ida das semifinais da Série D do Campeonato Brasileiro, no último domingo (14)

O técnico Marcelo Cabo elogiou o foco do elenco do Santa Cruz na busca pelo título da Série D do Campeonato Brasileiro, mesmo tendo conseguido o principal objetivo da temporada que foi o acesso. A Cobra Coral venceu por 1x0 o Maranhão, em São Luís, no jogo de ida das semifinais. Assim, precisa de um empate para garantir uma vaga na final.

"Importante que a gente teve uma competitividade alta, uma resiliência alta, sabendo que a gente teria que estar bem organizado. Poderíamos até ter saído com o placar mais elástico. Acho que a resposta dos atletas foi muito positiva", afirmou Cabo.

"A gente subiu no domingo. Celebramos segunda e terça, mas quarta-feira estavam todos lá focados. A gente conversou bastante. Acho que se existiu um temor e uma preocupação sobre nosso comportamento pós-acesso, a resposta de hoje foi muito positiva. Os atletas estão muito focados, muito concentrados", completou.

Santa Cruz x Maranhão acontece no próximo sábado (20), às 19h30 (de Brasília), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR). Se chegar na final, o Tricolor do Arruda encara o vencedor de Inter de Limeira x Barra-SC.

No primeiro confronto, em Santa Catarina, o Barra venceu por 2x0. Dessa maneira, pode até perder por um gol de diferença que conquista a classificação. Em caso de derrota por dois gols de diferença, a decisão acontece nos pênaltis. Os quatro semifinalistas já estão garantidos na Série C de 2026.

Formação do Santa Cruz

É importante lembrar que, no jogo de ida contra o Maranhão, o técnico Marcelo Cabo adotou o esquema com três zagueiros. Resta a dúvida se o treinador permanecerá com a formação.

O time que começou o jogo foi Rokenedy, Eurico, Willian Alves, Matheus Vinícius, Toty, Pedro Favela, Gabriel Galhardo, William Júnior, Rodrigues, Geovany e Thiago Galhardo.

Herói do acesso, Wagner Balotelli se recupera de uma lesão muscular na coxa. O volante jogou as partidas anteriores ao acesso com a contusão no "sacrifício".