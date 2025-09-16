fechar
Santa Cruz | Notícia

Em menos de três horas, Santa Cruz vende mais de 25 mil ingressos para jogo contra Maranhão

Tricolor do Arruda pode atingir o maior público desta temporada no jogo de volta das semifinais da Série D do Campeonato Brasileiro

Por Davi Saboya Publicado em 16/09/2025 às 23:15
Imagem da Arena de Pernambuco antes de jogo do Santa Cruz pela Série D
Imagem da Arena de Pernambuco antes de jogo do Santa Cruz pela Série D - Jailton Jr/JC Imagem

Com pouco mais de duas horas de comercialização, o Santa Cruz vendeu 25.285 ingressos de forma antecipada para o jogo contra o Maranhão. A informação foi confirmada pelo próprio clube, no fim da noite desta terça-feira, por meio de nota oficial.

A expectativa é que o público seja ainda maior do que o último jogo como mandante. Na ocasião, na partida de ida das quartas de final contra o América-RN, 40.505 torcedores estiveram presentes na Arena de Pernambuco.

O duelo entre Santa Cruz x Maranhão é válido pela partida de volta das semifinais da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida acontece neste sábado (20), às 19h30 (de Brasília), Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

A Cobra Coral venceu o jogo de ida por 1x0, no Castelão, em São Luís. Sendo assim, joga pelo empate para passar pelo Maranhão e chegar na grande final da Série D.

Preços promocionais

Até quinta-feira (18), os bilhetes estão sendo comercializados por valores promocionais:

  • Superior: R$ 25 (todos os setores)
  • Inferior Sul: R$ 30 (preço único)
  • Inferior Norte: R$ 30 (preço único)
  • Inferior Leste: R$ 40 (preço único)
  • Oeste Premium: R$ 60 (preço único)

A partir da sexta-feira (19), os valores serão ajustados:

  • Superior: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)
  • Inferior Sul: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)
  • Inferior Norte: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)
  • Inferior Leste: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia)
  • Oeste Premium: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia)

Próximo adversário

Se confirmar a vaga na final da Série D, o adversário irá sair do confronto entre Barra-SC x Inter de Limeira. No primeiro jogo, o time catarinense abriu uma grande vantagem e venceu pelo placar de 2x0.

Desfalque no Santa Cruz

O lateral-direito Toty desfalcará o Santa Cruz no jogo de volta contra o Maranhão. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo na partida de ida e cumprirá a suspensão automática.

