Santa Cruz inicia venda de ingressos para jogo contra Maranhão
Após vencer o jogo de ida, o Tricolor do Arruda recebe o adversário, na Arena de Pernambuco, em jogo válido pela partida de volta das semifinais
O Santa Cruz começou a vender os ingressos para o jogo contra o Maranhão, neste sábado, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O duelo é válido pela partida de volta das semifinais da Série D do Campeonato Brasileiro.
Até quinta-feira (18), os bilhetes estão sendo comercializados por valores promocionais:
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
- Superior: R$ 25 (todos os setores)
- Inferior Sul: R$ 30 (preço único)
- Inferior Norte: R$ 30 (preço único)
- Inferior Leste: R$ 40 (preço único)
- Oeste Premium: R$ 60 (preço único)
A partir da sexta-feira (19), os valores irão sofrer um aumento:
- Superior: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)
- Inferior Sul: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)
- Inferior Norte: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)
- Inferior Leste: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia)
- Oeste Premium: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia)
A Cobra Coral venceu o jogo de ida por 1x0, no Castelão, em São Luís. Sendo assim, joga pelo empate para passar pelo Maranhão e chegar na grande final da Série D.
O adversário irá sair do confronto entre Barra-SC x Inter de Limeira. No primeiro jogo, o time catarinense abriu uma grande vantagem e venceu pelo placar de 2x0.
A expectativa é que o Santa Cruz consiga colocar um público maior que o último jogo em casa contra o América-RN. Na ocasião, na partida de ida das quartas de final, 40.505 torcedores estiveram presentes na Arena de Pernambuco.
Desfalque no Santa Cruz
O lateral-direito Toty desfalcará o Santa Cruz no jogo de volta contra o Maranhão. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo na partida de ida e cumprirá a suspensão automática.