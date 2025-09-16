Santa Cruz inicia venda de ingressos para jogo contra Maranhão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Após vencer o jogo de ida, o Tricolor do Arruda recebe o adversário, na Arena de Pernambuco, em jogo válido pela partida de volta das semifinais

O Santa Cruz começou a vender os ingressos para o jogo contra o Maranhão, neste sábado, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O duelo é válido pela partida de volta das semifinais da Série D do Campeonato Brasileiro.

Até quinta-feira (18), os bilhetes estão sendo comercializados por valores promocionais:

Superior: R$ 25 (todos os setores)

Inferior Sul: R$ 30 (preço único)

Inferior Norte: R$ 30 (preço único)

Inferior Leste: R$ 40 (preço único)

Oeste Premium: R$ 60 (preço único)

A partir da sexta-feira (19), os valores irão sofrer um aumento:

Superior: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)

Inferior Sul: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)

Inferior Norte: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)

Inferior Leste: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia)

Oeste Premium: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia)

A Cobra Coral venceu o jogo de ida por 1x0, no Castelão, em São Luís. Sendo assim, joga pelo empate para passar pelo Maranhão e chegar na grande final da Série D.





O adversário irá sair do confronto entre Barra-SC x Inter de Limeira. No primeiro jogo, o time catarinense abriu uma grande vantagem e venceu pelo placar de 2x0.

A expectativa é que o Santa Cruz consiga colocar um público maior que o último jogo em casa contra o América-RN. Na ocasião, na partida de ida das quartas de final, 40.505 torcedores estiveram presentes na Arena de Pernambuco.

Desfalque no Santa Cruz

O lateral-direito Toty desfalcará o Santa Cruz no jogo de volta contra o Maranhão. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo na partida de ida e cumprirá a suspensão automática.