Jogadores do Santa Cruz sobem ao Morro da Conceição para agradecer acesso

Além dos jogadores, integrantes da comissão técnica e diretores do clube estarão na comitiva e que vai "subir o morro" para agradecer pelo acesso

Desta vez, não será o "morro que vai descer" com destino ao estádio do Arruda, a casa do Santa Cruz. Em nota oficial, o clube tricolor anunciou que o Santa Cruz vai "subir o morro" para agradecer a conquista o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro.

A ação acontecerá nesta quinta-feira (18), às 11h, no Santuário de Nossa Senhora da Conceição, na Zona Norte do Recife. Além de jogadores, estarão presentes integrantes da comissão técnica e diretores.

No Santuário, haverá uma cerimônia religiosa, que contará com mais de 10 padres e 8 diáconos. Além disso, o Maestro Forró, um dos ícones da torcida coral, fará uma breve apresentação.

"O Time do Povo fará o movimento contrário", afirmou o clube, em nota oficial.

Confira a nota na íntegra do Santa Cruz

Dia de jogo do Santa Cruz uma expressão virou jargão jornalístico ao longo das décadas: “o morro vai descer”. Nesta quinta-feira (18/9), no entanto, o Time do Povo fará o movimento contrário. Com acesso à série C do brasileiro garantido, alguns jogadores, comissão técnica e diretores irão subir o morro para agradecer a Nossa Senhora da Conceição pela conquista. A comitiva partirá do Arruda às 11h da manhã.

No Santuário os tricolores serão acolhidos pelo Padre Emerson Borges, Reitor do Santuário, com palavras de ação de graças, aclamação ao evangelho, homilia, bênçãos e aspersão de água benta. Mais 10 padres e 8 diáconos participarão da cerimônia religiosa. O Maestro Forró, torcedor símbolo do Santa Cruz, fará uma saudação ao tricolor do Arruda.