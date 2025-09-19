Flávio Ricco: Tirar o comentarista de arbitragem das transmissões foi um erro no futebol da Globo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com a retirada dos demais comentaristas da TV, Paulo Cesar Oliveira está sozinho e é, basicamente, obrigado a acompanhar várias partidas simultâneas

É difícil saber quais os critérios que, hoje, levam as TVs a definirem, entre os jogos de futebol, quais terão equipes de completas nos estádios e quais não.

Evitar viagens e as despesas relativas pode ser uma, mas não a única razão, porque muitas vezes o deslocamento não acontece nem mesmo em jogos nas próprias cidades. Rio e São Paulo, entre elas.

Em se tratando do produto final, de um lugar ou de outro e na parte que toca narradores ou comentaristas, hoje o grande número de câmeras disponíveis compensa em larga escala a falta do calor nos campos de jogo.

A Globo, inclusive, já fez muito disso no mundial do Catar e deverá repetir no próximo. Quase tudo feito daqui. Os repórteres lá e os meios hoje disponíveis são suficientes.

No entanto, ao prescindir da presença do comentarista de arbitragem, ao número e na escala que tinha antes, houve um enfraquecimento no oferecimento dos seus trabalhos.

Ao trocar os tantos que já teve, que compunham e acompanhavam as suas equipes de transmissão, pelo Paulo Cesar de Oliveira, agora sozinho e obrigado a acompanhar tudo, e em algumas ocasiões várias partidas ao mesmo tempo, houve um prejuízo. Mesmo com a maior boa vontade e competência que ele tem.

Esta, comprova-se a cada rodada do campeonato brasileiro, foi outra medida equivocada nos últimos tempos, que precisa urgentemente ser revista.

O futebol da Globo é quem mais perdeu com isso.

TV Tudo

Novela das seis

Em cena prevista para ir ao ar a partir de segunda-feira, em “Êta Mundo Melhor!”, Sandra (Flávia Alessandra) se casa com o Barão (Jaime Leibovitch).

Só que durante a cerimônia, ela imagina o casamento com Ernesto (Eriberto Leão), seu grande amor do passado, que não sabe que Sandra vai dar a volta por cima e retornar a São Paulo.

Cap73 – Bastidores - Flávia Alessandra (Sandra) e Eriberto Leão (Ernesto) gravando cena. - GLOBO/ANGÉLICA GOUDINHO

Pela ordem

Considerando a questão do fuso horário e após o pagamento da primeira parcela, que deve ser efetuado hoje, o SBT irá anunciar a transmissão da Copa do Mundo. Talvez até na segunda-feira, mas com certeza na semana que vem.

É só o tempo da FIFA, na Suíça, dar os despachos necessários.

Em vias de

Sobre os canais SBT News e SBT Kids, em fase de montagem, é bem possível que os canais da Rede Mais Família, do Rinaldi Faria, venham a ser utilizados.

Ainda não tem nada certo, mas há uma negociação.

Disputa apertada

Em se tratando da TV aberta, Globo, SBT e Record já se manifestam interessadas em adquirir os direitos da Libertadores da América, na disputa 2027 – 2029.

Persiste a dúvida, se uma ou duas vagas. Mas já promete, porque todas querem. Fortes emoções.

Mistério

Sob forte esquema de segurança, a Globo grava mais uma rodada de cenas de flashback sobre o acidente que matou Leonardo (Guilherme Maqon), filho de Odete Roitman (Debora Bloch).

Até o capítulo final, em 17 de outubro, estão previstas outras importantes externas.

Falta um

A direção da TV Gazeta, via Juliana Algañaraz, já tem decidido os nomes de Lucas Gentil no Artístico e Priscila Montoto para a produção.

Jornalismo e esporte ainda não. Mas está muito próximo.

Sim ou não?

Quem é o verdadeiro Dudu Camargo? Aquele que até então se conhecia ou este de agora que aparece em “A Fazenda”?

Se não estiver montado em um personagem, é forte candidato e até com chances de sair empregado de lá.

Gravações

Terão início em novembro as gravações da microssérie “Maria Madalena”, com Ingrid Conte no papel central e direção de Vicente Milan Guerra.

Esta já se pode cravar como uma das certezas da programação da Record em 2026.

Convidados

A 13ª temporada do ”Vai que Cola”, com estreia em outubro, virá recheada de participações especiais.

Nomes como Cristina Pereira, Thiago Lacerda, Lorena Comparatto, Rodrigo Sant’anna, Thaisa Carvalho e Ravena, cover da Anitta. Tudo gravado.

Coincidência? - 1

Se de propósito ou não, o fato é que haverá uma Viviane na vida do Belo, em “Três Graças”, substituta de “Vale Tudo” na Globo.

É a personagem de Gabriela Loran, melhor amiga de Gerluce (Sophie Charlotte).

Coincidência? - 2

Na sinopse de “Três Graças”, “quem sempre recorre a Viviane, especialmente no momento de luto que vive após a morte da esposa, é Misael (Belo)...”.

Não conheço o Aguinaldo tão bem assim, mas...

Caramelo

Arianne Botelho vai aparecer em “Caramelo”, produção da Netflix, vivendo Camila, uma dona de abrigo de animais de rua. O filme, estrelado por Rafael Vitti e o vira-lata Amendoim, tem estreia marcada para 8 de outubro.

Arianne Botelho - Divulgação

Bate – Rebate

O roteirista Léo Luz, depois do cinema e TV, estreia no teatro, escrevendo e dirigindo “Não é você, sou eu”, no Teatro Cândido Mendes, em Ipanema, a partir de outubro.

Na sua quarta temporada na Globo Pernambuco, o programa “Pipoco” volta ao ar dia 4, às 14h40...

... E traz Dona Delma, do “BBB 25”, como apresentadora do quadro “O que tem pra comer”.

Nesta sexta, Mario Sergio Conti entrevista, ao vivo, a deputada federal Tabata Amaral no “Diálogos”, às 23h30, na GloboNews...

... Entre os assuntos, a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, os debates sobre anistia no Congresso e as tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Bacana a participação da Cátia Fonseca no “Saia Justa” do GNT...

... Simpática e segura, mostrou que está pronta para novos desafios na carreira.

A ESPN está abrindo espaço para muita gente nova nas transmissões da Série B do campeonato brasileiro. Alguns muito bons.

Com apresentação de Anderson Abraços, Clayton Ferreira e Jeff Kayo, começa segunda-feira, às 18h30, a nova fase do “Antimatéria” na TV Cultura...

.... E com direito a edição inédita também aos sábados e uma extensão no digital.

C´est fini

Joaquim Lopes, após a série "E Agora, Quem Vai Ficar com a Mamãe?" no SBT, investe na gravação de um podcast.

Ele iniciou as gravações do “Joca ao ponto”.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!