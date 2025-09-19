Suape vai lançar sua nova marca
A governadora Raquel Lyra, a vice-governadora Priscila Krause e o secretário Guilherme Cavalcanti vão prestigiar o almoço que Armando Monteiro Bisneto, presidente de Suape oferece a formadores de opinião, segunda-feira, no Coco Bambu do Derby. No evento, ele vai lançar a nova identidade visual do Complexo Industrial Portuário e o anuncio do reposicionamento da marca no mercado.
DOAÇÃO
A governadora Raquel Lyra foi ontem ao Hemope participar da campanha de doação de sangue. Foi a primeira vez que ela doou e ainda levou alguns dos novos policiais para participarem também da doação também.
FASHION
Duas marcas brasileiras se juntaram na passarela do “New York Fashion Week”: “PatBo” e “YAR”. As peças buscam exaltar a cultura brasileira e fazem parte da coleção Verão 2026. As roupas e os acessórios seguem uma tendência maximalista.
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
A inteligência artificial tem potencial para aumentar o valor do comércio global em quase 40% até 2040, segundo a Organização Mundial do Comércio. O avanço seria impulsionado pela redução de custos e ganhos de produtividade.
AUTOMÓVEIS
A Fiat confirmou que lançará cinco novos modelos de carros no Brasil entre 2026 e 2030. O anúncio foi feito por Frederico Battaglia, vice-presidente da marca na América do Sul, que confirmou apenas um dos lançamentos: o Grande Panda, que já está disponível na Europa.
DIPLOMACIA
O mundo diplomático passa por polêmica um tanto curiosa: O presidente da França, Emmanuel Macron, e sua esposa, Brigitte, pretendem apresentar evidências fotográficas e laudos científicos a um tribunal dos Estados Unidos para provar que a primeira-dama é mulher. documentação será parte de um processo por difamação contra a influenciadora de direita Candace Owens, que disse acreditar que Brigitte Macron nasceu homem.
ENTREGAS
A 99Food está investindo na sua chegada ao Brasil. Os representantes da empresa foram recebidos ontem no Palácio do Planalto pelo presidente Lula. Anunciam a chegada em janeiro de 2026 em 20 cidades, inclusive o Recife, e um pacote de R$ 6 bilhões para maior acesso dos entregadores à motos e bicicletas elétricas.
RETORNO
O Coachella, um dos maiores festivais de música do mundo, anunciou sua programação para 2026 e um nome chamou atenção: o retorno de Justin Bieber aos palcos, no evento. No evento, Luísa Sonza marcará presença representando o Brasil.
RÁDIO UNIVERSITÁRIA
A UFPE promove hoje o lançamento do livro “A Rádio que Paulo Freire Sonhou”, organizado por Yvana Fechine. O livro recupera a história silenciada da Rádio Universidade, inaugurada em 29 de setembro de 1963. Integrava o Serviço de Extensão Cultural, dirigido por Paulo Freire.
M O V I M E N T O
BOM DIA: "O medo de perder tira a vontade de ganhar." (Vanderley Luxemburgo)
- INGRID Zanella, presidente da OAB de Pernambuco, recebeu o título de Cidadã de Petrolina, no final de semana.
- CAMILA Paes Mendonça, Manu Tenório e José Vecchione são algumas presenças recifenses em casamento em Taormina, na Itália.
- KARLA Dantas fez bate-volta a Salvador.
- TODAS as sessões de “O Agente Secreto” no cinema da Fundaj estão esgotadas.
- O Rock na Calçada volta a acontecer hoje, a partir das 18h, na Rua da Moeda, no Recife Antigo.
- A GOL retomou os voos para Fernando de Noronha, saindo de São Paulo e Recife.
- FREDERICO de Vasconcelos Pereira é o novo presidente da Agência Estadual de Tecnologia da Informação.
- A CIDADE de São Paulo tem mais de 100 mil bares e restaurantes, com comida de todos os estados do país e de 60 países pelo mundo.
