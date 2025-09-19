fechar
Suape vai lançar sua nova marca

Por JC Publicado em 19/09/2025 às 0:00
Stellantis faz embarque recorde no Porto de Suape
Stellantis faz embarque recorde no Porto de Suape - Divulgação

A governadora Raquel Lyra, a vice-governadora Priscila Krause e o secretário Guilherme Cavalcanti vão prestigiar o almoço que Armando Monteiro Bisneto, presidente de Suape oferece a formadores de opinião, segunda-feira, no Coco Bambu do Derby. No evento, ele vai lançar a nova identidade visual do Complexo Industrial Portuário e o anuncio do reposicionamento da marca no mercado.

Arquivo Pessoal
A juíza Ana Luiza Câmara, ao receber, no Conselho Nacional de Justiça, o prêmio de Eficiência Tributária pelo projeto "Otimiza TJPE", que ela desenvolveu. Nossa corte saiu das piores colocações para as melhores do ranking nacional. Ela está ao lado dos conselheiros do CNJ Ulisses Rabaneda, Mônica Nobre e Guilherme Feliciano - Arquivo Pessoal

DOAÇÃO

A governadora Raquel Lyra foi ontem ao Hemope participar da campanha de doação de sangue. Foi a primeira vez que ela doou e ainda levou alguns dos novos policiais para participarem também da doação também.

FASHION

Duas marcas brasileiras se juntaram na passarela do “New York Fashion Week”: “PatBo” e “YAR”. As peças buscam exaltar a cultura brasileira e fazem parte da coleção Verão 2026. As roupas e os acessórios seguem uma tendência maximalista.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

A inteligência artificial tem potencial para aumentar o valor do comércio global em quase 40% até 2040, segundo a Organização Mundial do Comércio. O avanço seria impulsionado pela redução de custos e ganhos de produtividade.

Arquivo Pessoal
O advogado Pedro Silveira e a atriz Bianca Vieira na pré-estreia do filme "O Agente Secreto" - Arquivo Pessoal

AUTOMÓVEIS

A Fiat confirmou que lançará cinco novos modelos de carros no Brasil entre 2026 e 2030. O anúncio foi feito por Frederico Battaglia, vice-presidente da marca na América do Sul, que confirmou apenas um dos lançamentos: o Grande Panda, que já está disponível na Europa.

DIPLOMACIA

O mundo diplomático passa por polêmica um tanto curiosa: O presidente da França, Emmanuel Macron, e sua esposa, Brigitte, pretendem apresentar evidências fotográficas e laudos científicos a um tribunal dos Estados Unidos para provar que a primeira-dama é mulher. documentação será parte de um processo por difamação contra a influenciadora de direita Candace Owens, que disse acreditar que Brigitte Macron nasceu homem.

ENTREGAS

A 99Food está investindo na sua chegada ao Brasil. Os representantes da empresa foram recebidos ontem no Palácio do Planalto pelo presidente Lula. Anunciam a chegada em janeiro de 2026 em 20 cidades, inclusive o Recife, e um pacote de R$ 6 bilhões para maior acesso dos entregadores à motos e bicicletas elétricas.

RETORNO

O Coachella, um dos maiores festivais de música do mundo, anunciou sua programação para 2026 e um nome chamou atenção: o retorno de Justin Bieber aos palcos, no evento. No evento, Luísa Sonza marcará presença representando o Brasil.

RÁDIO UNIVERSITÁRIA

A UFPE promove hoje o lançamento do livro “A Rádio que Paulo Freire Sonhou”, organizado por Yvana Fechine. O livro recupera a história silenciada da Rádio Universidade, inaugurada em 29 de setembro de 1963. Integrava o Serviço de Extensão Cultural, dirigido por Paulo Freire.

 

Sheila Wanderley/Divulgação
Flávia Navarro Sheila Borges e Tati Magalhães, nos 170 anos do Hospital Português - Sheila Wanderley/Divulgação

M O V I M E N T O

BOM DIA: "O medo de perder tira a vontade de ganhar." (Vanderley Luxemburgo)

  • INGRID Zanella, presidente da OAB de Pernambuco, recebeu o título de Cidadã de Petrolina, no final de semana.
  • CAMILA Paes Mendonça, Manu Tenório e José Vecchione são algumas presenças recifenses em casamento em Taormina, na Itália.
  • KARLA Dantas fez bate-volta a Salvador.
  • TODAS as sessões de “O Agente Secreto” no cinema da Fundaj estão esgotadas.
  • O Rock na Calçada volta a acontecer hoje, a partir das 18h, na Rua da Moeda, no Recife Antigo.
  • A GOL retomou os voos para Fernando de Noronha, saindo de São Paulo e Recife.
  • FREDERICO de Vasconcelos Pereira é o novo presidente da Agência Estadual de Tecnologia da Informação.
  • A CIDADE de São Paulo tem mais de 100 mil bares e restaurantes, com comida de todos os estados do país e de 60 países pelo mundo.

ANIVERSARIANTES Albino Queiroz, Amir Schvartz, Ana Cláudia Sultanum, Cláudia Lucena, Conceição Freitas, Eliane Lemos, Luiz Carlos Santos e Osvaldo Rabelo Neto.

O mestre da pintura João Câmara brilha nos contos
