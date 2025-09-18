O mestre da pintura João Câmara brilha nos contos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Um dos maiores pintores brasileiros João Câmara também é um dos grandes contistas da língua portuguesa. Esta noite, ele faz o lançamento nacional do seu terceiro livro de contos, “Retábulos, Predela”, editado pela “Topbooks”, em evento no Espaço Brennand, entre as 18 e 22 horas, comandado por Maria Helena, Neném Brennand e Vera Magalhães. Espaço terá exposição das ilustrações originais do volume e pinturas recentes do artista. Obra tem apresentação de Sidney Rocha e “orelha” de José Neumanne Pinto. Já comecei a ler os contos e posso antecipar: é o tipo do livro que a gente começa a ler e não tem a menor vontade de parar.

O arcebispo emérito de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido, ladeado pelo futuro reitor da Unicap, padre Carlos Fritzen, e o reitor do Santuário de Nossa Senhora de Fátima, padre Delmar Cardoso - Arquivo Pessoal

EM PARIS

A promotora de Justiça e escritora Andrea Nunes participa, em novembro, em Paris do evento de fechamento das atividades culturais do Ano do Brasil na França. O encontro, denominado “Printemps Bresilien”, tem como um dos organizadores o professor doutor Leonardo Tonus, catedrático da Sorbonne, e já levou a Paris nomes como Marcelo Rubens Paiva e Gregório Duvivier.

Ione Costa, ladeada pelos chefs Cláudio Manoel e César Santos, que assinaram o prestigiado jantar que ofereceu no seu apartamento do Rio, para dar as boas-vindas ao pintor Joelson, que está se mudando para a Cidade Maravilhosa - Arquivo Pessoal

FAROL VIAJANTE

O Santander mantém o espaço cultural “Farol” em São Paulo. Agora, criou o “Farol Viajante”, uma carreta adaptada, que apresenta a exposição “Oceanvs”. Chega ao Recife terça-feira, ficando inicialmente no Marco Zero. Na abertura, teremos encontro com os jornalistas, com a presença dos diretores do banco Maitê Leite, Paulo César Lima e Clau Duarte e os heads Fernando da Hora e Bibiana Berg. Depois será aberta ao público.

A cônsul da China no Recife, Lan Heping, recebida pelos deputados Doriel Barros e Jarbas Vasconcelos Filho na Comissão de Assuntos Internacionais da Assembleia Legislativa - Arquivo Pessoal

PREMIAÇÃO

O Tribunal de Justiça de Pernambuco conquistou o 3º lugar na 1ª Edição do Prêmio Eficiência Tributária, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça. A premiação reconheceu a prática “OtimizaTJPE”, desenvolvida pela juíza Ana Luiza Wanderley Saraiva Câmara, voltada à racionalização das execuções fiscais de baixo valor.

GALO

O tema do Galo da Madrugada 2026 no desfile do dia 14 de fevereiro será “Planeta Galo”, reforçando práticas sustentáveis e exaltando a fauna e a flora do estado.

CINEMA

“O Agente Secreto” ganha a partir de hoje uma série de sessões especiais para se tornar elegível a concorrer a uma vaga no Oscar 2026. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas exige que os filmes tenham passado ao menos uma semana em exibição nos cinemas de seu país de origem. Será mostrado em Curitiba, Salvador e no Recife, no Cinema da Fundaj.

DIREITO

O jurista Adeildo Nunes assume hoje o núcleo criminal do escritório “Frutuoso Advocacia”, atuando na área criminal.

NA POSSE

Ingrid Zanella, presidente da OAB Pernambuco, representou o presidente nacional da Ordem, Beto Simonetti, na solenidade de posse do novo diretor da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, Frederico Dias, realizada em Brasília.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “O brasileiro tem a cultura do parcelamento das compras feitas com cartão de crédito.” (Fernando Castilho)

QUEM foi muito parabenizada ontem pelo seu aniversário foi Natalia Ribeiro, que brilha como apresentadora da Rádio Jornal.

A MAESTRINA Nathalie Marin ministrou palestra ontem no Conservatório Pernambucano de Música.

DOIS Pernambucanos estão concorrendo ao Latin Grammy: Joyce Alane e João Gomes.

ONTEM marcou um ano do falecimento de José Patriota, um dos grandes nomes da história política de Pernambuco.

FERNANDO de Noronha recebe na próxima semana Noronha Socioambiental, com palestras, oficinas e atividades.

FRANCISCO e Sydia Amaral, junto com Luciana e Durval Bacelar, amigos de longa data, fazem tour gastronômico nos melhores bistrôs do Rio de Janeiro.

QUEM recebeu muitas felicitações, ontem, quando completou 31 anos, foi Maria Paula Marinho.

HOJE é o Dia do Perdão.

ANIVERSARIANTES

Ariadne Quintella, Ciro Guimarães, Creso Rufino, Dennis Manchester de Queiroga, Eduarda Harrop Duarte Ribeiro, Geórgia Alves, Gleyce Fortaleza, Miguel Coelho, Myrian Barros, Patrícia Alencar, Patrícia Torres, Paulo Garcia, Raphael Monte Filho, Samuel Pimentel, Socorro Trigueiro e Valéria Cordeiro Gondim.