O mestre da pintura João Câmara brilha nos contos
Um dos maiores pintores brasileiros João Câmara também é um dos grandes contistas da língua portuguesa. Esta noite, ele faz o lançamento nacional do seu terceiro livro de contos, “Retábulos, Predela”, editado pela “Topbooks”, em evento no Espaço Brennand, entre as 18 e 22 horas, comandado por Maria Helena, Neném Brennand e Vera Magalhães. Espaço terá exposição das ilustrações originais do volume e pinturas recentes do artista. Obra tem apresentação de Sidney Rocha e “orelha” de José Neumanne Pinto. Já comecei a ler os contos e posso antecipar: é o tipo do livro que a gente começa a ler e não tem a menor vontade de parar.
EM PARIS
A promotora de Justiça e escritora Andrea Nunes participa, em novembro, em Paris do evento de fechamento das atividades culturais do Ano do Brasil na França. O encontro, denominado “Printemps Bresilien”, tem como um dos organizadores o professor doutor Leonardo Tonus, catedrático da Sorbonne, e já levou a Paris nomes como Marcelo Rubens Paiva e Gregório Duvivier.
FAROL VIAJANTE
O Santander mantém o espaço cultural “Farol” em São Paulo. Agora, criou o “Farol Viajante”, uma carreta adaptada, que apresenta a exposição “Oceanvs”. Chega ao Recife terça-feira, ficando inicialmente no Marco Zero. Na abertura, teremos encontro com os jornalistas, com a presença dos diretores do banco Maitê Leite, Paulo César Lima e Clau Duarte e os heads Fernando da Hora e Bibiana Berg. Depois será aberta ao público.
PREMIAÇÃO
O Tribunal de Justiça de Pernambuco conquistou o 3º lugar na 1ª Edição do Prêmio Eficiência Tributária, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça. A premiação reconheceu a prática “OtimizaTJPE”, desenvolvida pela juíza Ana Luiza Wanderley Saraiva Câmara, voltada à racionalização das execuções fiscais de baixo valor.
GALO
O tema do Galo da Madrugada 2026 no desfile do dia 14 de fevereiro será “Planeta Galo”, reforçando práticas sustentáveis e exaltando a fauna e a flora do estado.
CINEMA
“O Agente Secreto” ganha a partir de hoje uma série de sessões especiais para se tornar elegível a concorrer a uma vaga no Oscar 2026. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas exige que os filmes tenham passado ao menos uma semana em exibição nos cinemas de seu país de origem. Será mostrado em Curitiba, Salvador e no Recife, no Cinema da Fundaj.
DIREITO
O jurista Adeildo Nunes assume hoje o núcleo criminal do escritório “Frutuoso Advocacia”, atuando na área criminal.
NA POSSE
Ingrid Zanella, presidente da OAB Pernambuco, representou o presidente nacional da Ordem, Beto Simonetti, na solenidade de posse do novo diretor da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, Frederico Dias, realizada em Brasília.
