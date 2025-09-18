Margarida e Maria Lecticia vão disputar próxima eleição da APL

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Acompanhe notícias de Pernambuco em sociedade, política, moda, cinema, eventos e entretenimento, com a análise exclusiva de João Alberto

Um expressivo número de membros da Academia Pernambucana de Letras, lançou chapa para disputar a próxima eleição na instituição. Será totalmente feminina, com Margarida Cantarelli na presidência e Maria Lecticia Cavalcanti na vice-presidência. Elas estão preparando um projeto que visa dinamizar as ações da principal casa de cultura do nosso estado.

A governadora Raquel Lyra recebida no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação pelo superintendente Vladimir Melo, e pelo diretor de Jornalismo, Laurindo Ferreira - JC IMAGEM

MEDALHA

A Câmara Municipal do Recife faz sessão solene hoje, para entregar a Medalha do Mérito José Mariano, sua principal comenda, ao ministro Sílvio Costa Filho, que já foi vereador da nossa cidade. Foi uma iniciativa do vereador Hélio Guabiraba.

BRILHO

Jô Mazzarolo brilhou em evento da Universidade Estadual da Paraíba, que celebrou, ontem, os 75 anos do telejornalismo brasileiro. Na ocasião, também fez um lançamento do seu livro "Mude o Conceito’’ para os alunos e autoridades paraibanas.

BOLO

Ana Maria Maria Gouveia tem feito muito sucesso em eventos sociais de destaque na cidade, com suas trufas autorais de bolo de noiva. São de comer ajoelhado.

O vice-prefeito Victor Marques e o vice provedor Joaquim Amorim, no aniversário do Hospital Português - Sheila Wanderley/Divulgação

RECIFE

Francisco Cunha comanda hoje a primeira reunião do recém-criado Conselho da Sociedade para o Enfrentamento da Situação de Rua no Centro do Recife, na sede da CDL Recife. Coordenador de um estudo sobre o tema, ficará responsável por facilitar o planejamento estratégico do grupo.

APLAUSOS

Nas redes sociais, Fernanda Torres aplaudiu a escolha do filme “O Agente Secreto” como representante do Brasil no “Oscar de Melhor Filme Estrangeiro”. "Kleber Mendonça e Wagner Moura estão na plenitude da produção deles como artistas. O Kleber botou o Recife no mapa do cinema mundial", afirmou Fernanda.

CAVALEIROS

Em evento no final de semana em Canhotinho, muitos políticos mostraram seu lado cavaleiro, participando de cavalgada. A começar do deputado Álvaro Porto, recuperado de uma queda do cavalo recentemente, João Campos, Sílvio Costa Filho e Miguel Coelho.

UNIVERSIDADES

Os reitores Alfredo Gomes, da UFPE, e Socorro Cavalcanti, da UPE, participaram ontem na Universidade de Brasília do Seminário Nacional sobre Autonomia Universitária das Universidades Públicas Brasileiras.

Os namorados Bruno Konrad e Larissa Trajano, em casamento no Famiglia Giuliano - Sheila Wanderley/Divulgação

GASTRONOMIA

O Brasil brilhou, com queijos de vários estados, na 7ª edição do Mondial du Fromage et des Produits Laitiers, em Tours, na França. Conquistou 58 medalhas entre mais de 1.900 queijos de 26 países. Os ganhadores garantiram o pódio, com 10 ouros, 18 pratas e 30 bronzes.

PORTUGUESES

O Ministério da Justiça de Portugal revelou que, nos últimos seis anos, mais de 1,4 milhão de pessoas solicitaram a cidadania portuguesa, o que representa um crescimento de mais de 350%. Detalhe: o Brasil lidera esse ranking, representando cerca de representa 45% do total de solicitações.

DESTAQUE

Fátima Bernardes, que vive na ponte aérea Rio-Recife, por conta do namorado, Túlio Gadelha. chegou aos 63 anos repleta de felicitações e celebração intimista.

TEMAS

Dentre os eventos confirmados no Recife Expor Center, que tem agenda lotada até o próximo ano, a maioria são da área da saúde.