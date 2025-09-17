fechar
Brasileirao | Notícia

Série A: confira as chances de título e de classificação para a Libertadores no Brasileirão

O Flamengo segue firme na liderança em busca do heptacampeonato, enquanto Fortaleza, Sport, Juventude e Vitória tentam reagir no Z4 do Brasileirão.

Por João Victor Tavares Publicado em 17/09/2025 às 16:57
Troféu do Brasileirão Betano
Troféu do Brasileirão Betano - RAFAEL RIBEIRO/CBF

A Série A do Campeonato Brasileiro segue pegando fogo e cada rodada muda ainda mais o cenário da competição. Com 24 rodadas disputadas e apenas 14 restantes, já é possível ter uma ideia de quem brigará pelo título e quem luta para deixar o Z4.

Atualmente, o Flamengo lidera a competição, mantendo campanha sólida e forte na briga pelo heptacampeonato. Já na parte de baixo da tabela, Fortaleza, Sport Juventude e Vitória figuram entre os clubes que mais correm risco de rebaixamento, lutando para escapar da zona de queda.

A cada jogo, os duelos ficam mais decisivos, tanto na luta pelo título quanto na corrida para evitar o rebaixamento.

Chance de ser Campeão no Brasileirão 2025

  1. Flamengo - 46,3%
  2. Palmeiras - 31,3%
  3. Cruzeiro - 18,9%
  4. Mirassol - 2,3%
  5. Bahia - 0,75%
  6. Botafogo - 0,43%
  7. São Paulo - 0,14%
  8. Fluminense - 0,007%
  9. Bragantino - 0,004%
  10. Atlético - 0,001%
  11. Corinthians - 0,001%
  12. Ceará - 0,001%
  13. Internacional - 0,000%
  14. Grêmio - 0,000%
  15. Vasco da Gama - 0,000%
  16. Santos - 0,000%
  17. Juventude - 0,000%
  18. Fortaleza - 0,000%
  19. Sport - 0,000%
  20. Vitória - 0,000%

Probabilidades de classificação para a Libertadores 2026

  1. Flamengo - 99,91%
  2. Palmeiras - 99,50%
  3. Cruzeiro - 99,35%
  4. Mirassol - 86,10%
  5. Bahia - 69,20%
  6. Botafogo - 58,00%
  7. São Paulo - 46,90%
  8. Fluminense - 10,10%
  9. Bragantino - 8,70%
  10. Corinthians - 5,50%
  11. Internacional - 4,70%
  12. Atlético - 3,90%
  13. Ceará - 3,60%
  14. Grêmio - 2,50%
  15. Santos - 0,74%
  16. Vasco da Gama - 0,71%
  17. Juventude - 0,28%
  18. Vitória - 0,14%
  19. Fortaleza - 0,042%
  20. Sport - 0,001%

Leia também

Sport: Daniel Paulista elogia lateral de 16 anos que estreou na Série A
Base

Sport: Daniel Paulista elogia lateral de 16 anos que estreou na Série A
Daniel Paulista valoriza reação do Sport e elogia crescimento do time no segundo tempo
Sport

Daniel Paulista valoriza reação do Sport e elogia crescimento do time no segundo tempo

Compartilhe

Tags