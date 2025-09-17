Série A: confira as chances de título e de classificação para a Libertadores no Brasileirão
O Flamengo segue firme na liderança em busca do heptacampeonato, enquanto Fortaleza, Sport, Juventude e Vitória tentam reagir no Z4 do Brasileirão.
A Série A do Campeonato Brasileiro segue pegando fogo e cada rodada muda ainda mais o cenário da competição. Com 24 rodadas disputadas e apenas 14 restantes, já é possível ter uma ideia de quem brigará pelo título e quem luta para deixar o Z4.
Atualmente, o Flamengo lidera a competição, mantendo campanha sólida e forte na briga pelo heptacampeonato. Já na parte de baixo da tabela, Fortaleza, Sport Juventude e Vitória figuram entre os clubes que mais correm risco de rebaixamento, lutando para escapar da zona de queda.
A cada jogo, os duelos ficam mais decisivos, tanto na luta pelo título quanto na corrida para evitar o rebaixamento.
Chance de ser Campeão no Brasileirão 2025
- Flamengo - 46,3%
- Palmeiras - 31,3%
- Cruzeiro - 18,9%
- Mirassol - 2,3%
- Bahia - 0,75%
- Botafogo - 0,43%
- São Paulo - 0,14%
- Fluminense - 0,007%
- Bragantino - 0,004%
- Atlético - 0,001%
- Corinthians - 0,001%
- Ceará - 0,001%
- Internacional - 0,000%
- Grêmio - 0,000%
- Vasco da Gama - 0,000%
- Santos - 0,000%
- Juventude - 0,000%
- Fortaleza - 0,000%
- Sport - 0,000%
- Vitória - 0,000%
Probabilidades de classificação para a Libertadores 2026
- Flamengo - 99,91%
- Palmeiras - 99,50%
- Cruzeiro - 99,35%
- Mirassol - 86,10%
- Bahia - 69,20%
- Botafogo - 58,00%
- São Paulo - 46,90%
- Fluminense - 10,10%
- Bragantino - 8,70%
- Corinthians - 5,50%
- Internacional - 4,70%
- Atlético - 3,90%
- Ceará - 3,60%
- Grêmio - 2,50%
- Santos - 0,74%
- Vasco da Gama - 0,71%
- Juventude - 0,28%
- Vitória - 0,14%
- Fortaleza - 0,042%
- Sport - 0,001%