Série A: confira as chances de título e de classificação para a Libertadores no Brasileirão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O Flamengo segue firme na liderança em busca do heptacampeonato, enquanto Fortaleza, Sport, Juventude e Vitória tentam reagir no Z4 do Brasileirão.

A Série A do Campeonato Brasileiro segue pegando fogo e cada rodada muda ainda mais o cenário da competição. Com 24 rodadas disputadas e apenas 14 restantes, já é possível ter uma ideia de quem brigará pelo título e quem luta para deixar o Z4.

Atualmente, o Flamengo lidera a competição, mantendo campanha sólida e forte na briga pelo heptacampeonato. Já na parte de baixo da tabela, Fortaleza, Sport Juventude e Vitória figuram entre os clubes que mais correm risco de rebaixamento, lutando para escapar da zona de queda.

A cada jogo, os duelos ficam mais decisivos, tanto na luta pelo título quanto na corrida para evitar o rebaixamento.

Chance de ser Campeão no Brasileirão 2025

Flamengo - 46,3% Palmeiras - 31,3% Cruzeiro - 18,9% Mirassol - 2,3% Bahia - 0,75% Botafogo - 0,43% São Paulo - 0,14% Fluminense - 0,007% Bragantino - 0,004% Atlético - 0,001% Corinthians - 0,001% Ceará - 0,001% Internacional - 0,000% Grêmio - 0,000% Vasco da Gama - 0,000% Santos - 0,000% Juventude - 0,000% Fortaleza - 0,000% Sport - 0,000% Vitória - 0,000%

Probabilidades de classificação para a Libertadores 2026