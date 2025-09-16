Sport: Daniel Paulista elogia lateral de 16 anos que estreou na Série A
Victor Hugo estava no time sub-17 do clube rubro-negro, quando chamou atenção do técnico em trabalho com time profissional no centro de treinamento
A grande surpresa na escalação do Sport no último jogo contra o Red Bull Bragantino foi o lateral-esquerdo Victor Hugo. Aos 16 anos, ele realizou o primeiro jogo no time profissional e ainda como titular na Série A do Campeonato Brasileiro. O jogador, de acordo com o técnico Daniel Paulista, possui um futuro promissor.
Daniel ressaltou o trabalho do Sport de valorização das categorias de base do clube rubro-negro. Além disso, revelou que Victor Hugo demonstrou bastante qualidade nos treinos, ainda pelo time sub-17.
"Nós trazemos os atletas para treinar conosco e o Victor Hugo é um exemplo disso. Quando nós trouxemos a nossa equipe sub-17 para fazer um treino, ele demonstrou o potencial, a qualidade dele", afirmou o treinador.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
"Isso mostra o nosso trabalho no clube, de observação à categoria de base. Estamos constantemente observando atletas da base, além de assistir a todos os jogos, que quando é possível eu estou lá assistindo", completou.
Daniel ainda tratou com naturalidade os possíveis erros de Victor Hugo no início da carreira profissional. A opção pelo garoto aconteceu diante da lesão Igor Cariús, que se recupera de contusão na panturrilha.
Antes, contra o Vasco, o comandante leonino optou por improvisar Aderlan, que ficou no banco de reservas na partida contra o Bragantino.
"É claro que é um atleta jovem, teve a primeira oportunidade e os erros irão acontecer. Acontece com os mais experientes, imagina com o mais jovem. Foi também uma partida interessante, que acredito que com o tempo, tem uma carreira pela frente, ainda vai ser muito bem aproveitado, como outros atletas estão sendo trabalhados", comentou Daniel Paulista.
Victor Hugo é natural de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. Ele iniciou a trajetória no Sport, já no time sub-17, no mês de fevereiro, deste ano de 2025.
Próximo jogo do Sport
O próximo jogo do Sport acontece no domingo (21). O Leão recebe o Corinthians, às 17h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em partida válida pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.