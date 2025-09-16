Sport: Daniel Paulista elogia lateral de 16 anos que estreou na Série A

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Victor Hugo estava no time sub-17 do clube rubro-negro, quando chamou atenção do técnico em trabalho com time profissional no centro de treinamento

A grande surpresa na escalação do Sport no último jogo contra o Red Bull Bragantino foi o lateral-esquerdo Victor Hugo. Aos 16 anos, ele realizou o primeiro jogo no time profissional e ainda como titular na Série A do Campeonato Brasileiro. O jogador, de acordo com o técnico Daniel Paulista, possui um futuro promissor.

Daniel ressaltou o trabalho do Sport de valorização das categorias de base do clube rubro-negro. Além disso, revelou que Victor Hugo demonstrou bastante qualidade nos treinos, ainda pelo time sub-17.

"Nós trazemos os atletas para treinar conosco e o Victor Hugo é um exemplo disso. Quando nós trouxemos a nossa equipe sub-17 para fazer um treino, ele demonstrou o potencial, a qualidade dele", afirmou o treinador.

"Isso mostra o nosso trabalho no clube, de observação à categoria de base. Estamos constantemente observando atletas da base, além de assistir a todos os jogos, que quando é possível eu estou lá assistindo", completou.

Daniel ainda tratou com naturalidade os possíveis erros de Victor Hugo no início da carreira profissional. A opção pelo garoto aconteceu diante da lesão Igor Cariús, que se recupera de contusão na panturrilha.

Antes, contra o Vasco, o comandante leonino optou por improvisar Aderlan, que ficou no banco de reservas na partida contra o Bragantino.

"É claro que é um atleta jovem, teve a primeira oportunidade e os erros irão acontecer. Acontece com os mais experientes, imagina com o mais jovem. Foi também uma partida interessante, que acredito que com o tempo, tem uma carreira pela frente, ainda vai ser muito bem aproveitado, como outros atletas estão sendo trabalhados", comentou Daniel Paulista.

Victor Hugo é natural de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. Ele iniciou a trajetória no Sport, já no time sub-17, no mês de fevereiro, deste ano de 2025.

Próximo jogo do Sport

O próximo jogo do Sport acontece no domingo (21). O Leão recebe o Corinthians, às 17h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em partida válida pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.