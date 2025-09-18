Jogos de hoje (18/09/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A data reserva o fim dos duelos de ida das quartas da Libertadores e Copa Sul-Americana, além do encerramento da 1ª rodada da Champions League

O calendário dos jogos de hoje (18/09) traz, na América do Sul, o último dia dos confrontos de ida das quartas de final Libertadores e Copa Sul-Americana, com Flamengo e São Paulo em campo.

Na Europa, termina a 1ª rodada da Fase de Liga da Champions League 2025/26. Entre os times que jogam, tem o Barcelona contra o Newcastle e Manchester City enfrentando o Napoli.

Tabela dos jogos de futebol hoje (18/09/25)

Abaixo, confira a agenda do futebol do dia, onde assistir ao vivo e horários. Caso aconteça mudança na programação, as responsabilidades são das próprias emissoras.



UEFA Champions League

1ª rodada - Fase de Liga

13h45 - Copenhague x Bayer Leverkusen - TNT e HBO Max

13h45 - Club Brugge x Monaco - Space e HBO Max

16h - Newcastle x Barcelona - TNT e HBO Max

- TNT e HBO Max 16h - Sporting x Kairat - Space e HBO Max

16h - Manchester City x Napoli - HBO Max

- HBO Max 16h - Eintracht Frankfurt x Galatasaray - HBO Max

Libertadores da América

Jogo de Ida - Quartas de final

19h - LDU x São Paulo - Paramount+

- Paramount+ 21h30 - Flamengo x Estudiantes - ESPN e Disney+

Copa Sul-Americana

Jogo de Ida - Quartas de final

21h30 - Alianza Lima x Universidad de Chile - Paramount+

Brasileirão Série B

27ª rodada

19h - Botafogo-SP x Operário-PR - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Saudita

3ª rodada

12h40 - Al Taawoun x Al Ettifaq - Canal GOAT

15h - Neom x Al Okhdood - Canal GOAT, SporTV e Globoplay

Campeonato Egípcio

7ª rodada

11h - Ismaily x Zamalek - Link Sport Club Podcast (YouTube)

UEFA Youth League

1ª rodada - Fase de grupos

11h - Manchester City x Napoli - UEFA.tv e TNT Sports Brasil (YouTube)

Copa do Brasil Feminina

Oitavas de final - Jogo único

16h - Ferroviária x Vitória - N Sports

18h - Internacional x Fluminense - SporTV e Globoplay

Copa dos Campeões da Concacaf Feminina

3ª rodada - Fase de frupos

22h - América x Pachuca - Disney+



Copa do Caribe da Concacaf

3ª rodada