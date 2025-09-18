Jogos de hoje (18/09/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários
A data reserva o fim dos duelos de ida das quartas da Libertadores e Copa Sul-Americana, além do encerramento da 1ª rodada da Champions League
O calendário dos jogos de hoje (18/09) traz, na América do Sul, o último dia dos confrontos de ida das quartas de final Libertadores e Copa Sul-Americana, com Flamengo e São Paulo em campo.
Na Europa, termina a 1ª rodada da Fase de Liga da Champions League 2025/26. Entre os times que jogam, tem o Barcelona contra o Newcastle e Manchester City enfrentando o Napoli.
Tabela dos jogos de futebol hoje (18/09/25)
Abaixo, confira a agenda do futebol do dia, onde assistir ao vivo e horários. Caso aconteça mudança na programação, as responsabilidades são das próprias emissoras.
UEFA Champions League
1ª rodada - Fase de Liga
- 13h45 - Copenhague x Bayer Leverkusen - TNT e HBO Max
- 13h45 - Club Brugge x Monaco - Space e HBO Max
- 16h - Newcastle x Barcelona - TNT e HBO Max
- 16h - Sporting x Kairat - Space e HBO Max
- 16h - Manchester City x Napoli - HBO Max
- 16h - Eintracht Frankfurt x Galatasaray - HBO Max
Libertadores da América
Jogo de Ida - Quartas de final
- 19h - LDU x São Paulo - Paramount+
- 21h30 - Flamengo x Estudiantes - ESPN e Disney+
Copa Sul-Americana
Jogo de Ida - Quartas de final
- 21h30 - Alianza Lima x Universidad de Chile - Paramount+
Brasileirão Série B
27ª rodada
- 19h - Botafogo-SP x Operário-PR - ESPN 4 e Disney+
Campeonato Saudita
3ª rodada
- 12h40 - Al Taawoun x Al Ettifaq - Canal GOAT
- 15h - Neom x Al Okhdood - Canal GOAT, SporTV e Globoplay
Campeonato Egípcio
7ª rodada
- 11h - Ismaily x Zamalek - Link Sport Club Podcast (YouTube)
UEFA Youth League
1ª rodada - Fase de grupos
- 11h - Manchester City x Napoli - UEFA.tv e TNT Sports Brasil (YouTube)
Copa do Brasil Feminina
Oitavas de final - Jogo único
- 16h - Ferroviária x Vitória - N Sports
18h - Internacional x Fluminense - SporTV e Globoplay
Copa dos Campeões da Concacaf Feminina
3ª rodada - Fase de frupos
- 22h - América x Pachuca - Disney+
Copa do Caribe da Concacaf
3ª rodada
- 19h - Robinhood x O&M FCCopa do Caribe - Disney+