fechar
Onde assistir |

Jogos de hoje (18/09/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários

A data reserva o fim dos duelos de ida das quartas da Libertadores e Copa Sul-Americana, além do encerramento da 1ª rodada da Champions League

Por Robert Sarmento Publicado em 18/09/2025 às 4:06
Luiz Araújo e Pedro, jogadores do Flamengo, abraçados
Luiz Araújo e Pedro, jogadores do Flamengo, abraçados - Instagram/Flamengo

O calendário dos jogos de hoje (18/09) traz, na América do Sul, o último dia dos confrontos de ida das quartas de final Libertadores e Copa Sul-Americana, com Flamengo e São Paulo em campo.

Leia Também

Na Europa, termina a 1ª rodada da Fase de Liga da Champions League 2025/26. Entre os times que jogam, tem o Barcelona contra o Newcastle e Manchester City enfrentando o Napoli.

Tabela dos jogos de futebol hoje (18/09/25)

Abaixo, confira a agenda do futebol do dia, onde assistir ao vivo e horários. Caso aconteça mudança na programação, as responsabilidades são das próprias emissoras.

UEFA Champions League

1ª rodada - Fase de Liga

  • 13h45 - Copenhague x Bayer Leverkusen - TNT e HBO Max
  • 13h45 - Club Brugge x Monaco - Space e HBO Max
  • 16h - Newcastle x Barcelona - TNT e HBO Max
  • 16h - Sporting x Kairat - Space e HBO Max
  • 16h - Manchester City x Napoli - HBO Max
  • 16h - Eintracht Frankfurt x Galatasaray - HBO Max

Libertadores da América

Jogo de Ida - Quartas de final

  • 19h - LDU x São Paulo - Paramount+
  • 21h30 - Flamengo x Estudiantes - ESPN e Disney+

Copa Sul-Americana

Jogo de Ida - Quartas de final

  • 21h30 - Alianza Lima x Universidad de Chile - Paramount+

Brasileirão Série B

27ª rodada

  • 19h - Botafogo-SP x Operário-PR - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Saudita

3ª rodada

  • 12h40 - Al Taawoun x Al Ettifaq - Canal GOAT

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP
  • 15h - Neom x Al Okhdood - Canal GOAT, SporTV e Globoplay

Campeonato Egípcio

7ª rodada

  • 11h - Ismaily x Zamalek - Link Sport Club Podcast (YouTube)

UEFA Youth League

1ª rodada - Fase de grupos

  • 11h - Manchester City x Napoli - UEFA.tv e TNT Sports Brasil (YouTube)

Copa do Brasil Feminina

Oitavas de final - Jogo único

  • 16h - Ferroviária x Vitória - N Sports
    18h - Internacional x Fluminense - SporTV e Globoplay

Copa dos Campeões da Concacaf Feminina

3ª rodada - Fase de frupos

  • 22h - América x Pachuca - Disney+

Copa do Caribe da Concacaf

3ª rodada

  • 19h - Robinhood x O&M FCCopa do Caribe - Disney+

Leia também

Copa Sul-Americana: Fluminense sofre gol no fim do Lanús e fica em situação complicada
Sula

Copa Sul-Americana: Fluminense sofre gol no fim do Lanús e fica em situação complicada
Jogos de hoje (17/09/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários
Transmissão

Jogos de hoje (17/09/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários

Compartilhe

Tags