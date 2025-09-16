fechar
Futebol |

Chaveamento da Libertadores 2025: River Plate e Palmeiras iniciam disputa por vaga na semifinal nesta quarta (17/08)

Os times eliminaram Libertad-PAR e Universitario-PER, repesctivamente, para chegarem nas quartas de final da competição de clubes da Conmebol

Por Robert Sarmento Publicado em 16/09/2025 às 11:54
Dois dos quatro confrontos das quartas de final da Libertadores 2025
Dois dos quatro confrontos das quartas de final da Libertadores 2025 - Instagram/Libertadores

As quartas de final da Libertadores 2025 começaram com o duelo entre Vélez e Racing. Nesta quarta-feira (17/09), é a vez de River Plate e Palmeiras disputarem o jogo de ida.

A bola rola às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, na Argentina. A volta será em 24 de setembro, no Allianz Parque, em São Paulo.

Na etapa anterior, o clube argentino eliminou o Libertad, do Paraguai, nas penalidades máximas. O Verdão passou com tranquilidade pelo Universitario-PER com placar agregado de 4 a 0.

Regulamento e Premiação da Libertadores 2025

De acordo com o regulamento da Conmebol, não há o gol fora de casa como critério de desempate no mata-mata. Portanto, para obter vantagem, um dos times precisa obter a vitória.

Chaveamento da Libertadores 2025: Quartas de final

Conforme o chaveamento da competição, definido em sorteio após o fim da fase de grupos, a equipe que avançar para a semifinal disputará uma vaga na decisão contra São Paulo ou LDU.

River Plate x Palmeiras:

  • Ida: 17/09 - 21h30 - River Plate x Palmeiras - Monumental de Nuñez.
  • Volta: 24/09 - 21h30 - Palmeiras x River Plate - Allianz Parque.

São Paulo x LDU:

  • Ida: 18/09 - 19h - LDU x São Paulo - Estádio Rodrigo Paz Delgado.
  • Volta: 25/09 - 19h - São Paulo x LDU - MorumBis.

Instagram/Conmebol
Confrontos das quartas de final da Libertadores 2025 - Instagram/Conmebol

