Onde assistir | Notícia

Transmissão Flamengo x Estudiantes ao vivo online pela Libertadores: veja onde assistir e resultado em tempo real

O Rubro-negro começa em casa a disputa por vaga na semifinal da competição internacional para enfrentar outro time argentino: Racing ou Vélez

Por Robert Sarmento Publicado em 18/09/2025 às 20:07
Bruno Henrique beija escudo do Flamengo
Bruno Henrique beija escudo do Flamengo - Reprodução/Instagram/Flamengo

Nesta quinta-feira (18/09), o Flamengo enfrenta o Estudiantes, da Argentina, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores 2025, a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã.

A expectativa é de cerca de 69 mil torcedores presentes no estádio para o Mengão conseguir vantagem na partida de volta no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, em 25 de setembro.

Leia mais: Tabela, regulamento e premiação até a final da Libertadores

  • Ida: 18/09 - 21h30 - Flamengo x Estudiantes - Maracanã.
  • Volta: 25/09 - 21h30 - Estudiantes x Flamengo - Estádio Jorge Luis Hirschi

Instagram/Conmebol
Confrontos das quartas de final da Libertadores 2025 - Instagram/Conmebol

Quem avançar para a semifinal terá como adversário o classificado de Racing ou Vélez Sársfield. O time do bairro de Avellaneda, em Buenos Aires, ganhou o primeiro confronto por 1 a 0.

Escalação do Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Nícolas De la Cruz, Saúl Ñíguez e De Arrascaeta; Gonzalo Plata, Samuel Lino e Pedro. Técnico: Filipe Luís.

Escalação do Estudiantes: Muslera; Román Gómez, Núñez, Rodríguez e Arzamendia; Tiago Palacios, Gabriel Neves, Ascacíbar, Amondarain e Cristian Medina; e Guido Carrillo. Técnico: Eduardo Domínguez.

Flamengo x Estudiantes ao vivo online

Como não tem coberturda de televisão aberta, não é possível assistir de graça. Portanto, os flamenguistas precisam ser assinante do streaming Disney+, que retransmite o sinal da ESPN na internet.

Flamengo x Estudiantes no Disney+

  • Acesse o site: Abra seu navegador e vá para DisneyPlus.com ou aplicativo.
  • Insira seu e-mail: Digite o endereço de e-mail que você deseja usar para sua conta.
  • Escolha o plano: Selecione o plano Padrão ou Premium, e a frequência (mensal ou anual).
  • Preencha os dados: Siga as instruções para preencher seu nome e outros dados.
  • Escolha o método de pagamento: Insira as informações do seu cartão ou outro.
  • Conclua a assinatura: Clique em "Aceitar e assinar" ou um botão similar para finalizar.
  • Comece a assistir: Após a conclusão, você poderá começar a assistir ao conteúdo.

Resultado de Flamengo x Estudiantes pela Libertadores em tempo real

Abaixo, todos os internautas podem acompanhar o resultado em tempo real no YouTube da FlaTV, mas sem imagens porque nenhum canal na plataforma possui os direitos de transmissão.

