Transmissão Flamengo x Estudiantes ao vivo online pela Libertadores: veja onde assistir e resultado em tempo real
O Rubro-negro começa em casa a disputa por vaga na semifinal da competição internacional para enfrentar outro time argentino: Racing ou Vélez
Nesta quinta-feira (18/09), o Flamengo enfrenta o Estudiantes, da Argentina, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores 2025, a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã.
A expectativa é de cerca de 69 mil torcedores presentes no estádio para o Mengão conseguir vantagem na partida de volta no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, em 25 de setembro.
- Ida: 18/09 - 21h30 - Flamengo x Estudiantes - Maracanã.
- Volta: 25/09 - 21h30 - Estudiantes x Flamengo - Estádio Jorge Luis Hirschi
Quem avançar para a semifinal terá como adversário o classificado de Racing ou Vélez Sársfield. O time do bairro de Avellaneda, em Buenos Aires, ganhou o primeiro confronto por 1 a 0.
Escalação do Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Nícolas De la Cruz, Saúl Ñíguez e De Arrascaeta; Gonzalo Plata, Samuel Lino e Pedro. Técnico: Filipe Luís.
Escalação do Estudiantes: Muslera; Román Gómez, Núñez, Rodríguez e Arzamendia; Tiago Palacios, Gabriel Neves, Ascacíbar, Amondarain e Cristian Medina; e Guido Carrillo. Técnico: Eduardo Domínguez.
Flamengo x Estudiantes ao vivo online
Como não tem coberturda de televisão aberta, não é possível assistir de graça. Portanto, os flamenguistas precisam ser assinante do streaming Disney+, que retransmite o sinal da ESPN na internet.
Flamengo x Estudiantes no Disney+
- Acesse o site: Abra seu navegador e vá para DisneyPlus.com ou aplicativo.
- Insira seu e-mail: Digite o endereço de e-mail que você deseja usar para sua conta.
- Escolha o plano: Selecione o plano Padrão ou Premium, e a frequência (mensal ou anual).
- Preencha os dados: Siga as instruções para preencher seu nome e outros dados.
- Escolha o método de pagamento: Insira as informações do seu cartão ou outro.
- Conclua a assinatura: Clique em "Aceitar e assinar" ou um botão similar para finalizar.
- Comece a assistir: Após a conclusão, você poderá começar a assistir ao conteúdo.
Resultado de Flamengo x Estudiantes pela Libertadores em tempo real
Abaixo, todos os internautas podem acompanhar o resultado em tempo real no YouTube da FlaTV, mas sem imagens porque nenhum canal na plataforma possui os direitos de transmissão.