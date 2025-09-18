Transmissão Flamengo x Estudiantes ao vivo online pela Libertadores: veja onde assistir e resultado em tempo real

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Rubro-negro começa em casa a disputa por vaga na semifinal da competição internacional para enfrentar outro time argentino: Racing ou Vélez

Nesta quinta-feira (18/09), o Flamengo enfrenta o Estudiantes, da Argentina, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores 2025, a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã.

A expectativa é de cerca de 69 mil torcedores presentes no estádio para o Mengão conseguir vantagem na partida de volta no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, em 25 de setembro.

Leia mais: Tabela, regulamento e premiação até a final da Libertadores

Ida : 18/09 - 21h30 - Flamengo x Estudiantes - Maracanã.

: 18/09 - 21h30 - Flamengo x Estudiantes - Maracanã. Volta: 25/09 - 21h30 - Estudiantes x Flamengo - Estádio Jorge Luis Hirschi

Confrontos das quartas de final da Libertadores 2025 - Instagram/Conmebol

Quem avançar para a semifinal terá como adversário o classificado de Racing ou Vélez Sársfield. O time do bairro de Avellaneda, em Buenos Aires, ganhou o primeiro confronto por 1 a 0.

Escalação do Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Nícolas De la Cruz, Saúl Ñíguez e De Arrascaeta; Gonzalo Plata, Samuel Lino e Pedro. Técnico: Filipe Luís.

Escalação do Estudiantes: Muslera; Román Gómez, Núñez, Rodríguez e Arzamendia; Tiago Palacios, Gabriel Neves, Ascacíbar, Amondarain e Cristian Medina; e Guido Carrillo. Técnico: Eduardo Domínguez.

Flamengo x Estudiantes ao vivo online

Como não tem coberturda de televisão aberta, não é possível assistir de graça. Portanto, os flamenguistas precisam ser assinante do streaming Disney+, que retransmite o sinal da ESPN na internet.

Flamengo x Estudiantes no Disney+

Acesse o site : Abra seu navegador e vá para DisneyPlus.com ou aplicativo.

: Abra seu navegador e vá para ou aplicativo. Insira seu e-mail : Digite o endereço de e-mail que você deseja usar para sua conta.

: Digite o endereço de e-mail que você deseja usar para sua conta. Escolha o plano : Selecione o plano Padrão ou Premium, e a frequência (mensal ou anual).

: Selecione o plano Padrão ou Premium, e a frequência (mensal ou anual). Preencha os dados : Siga as instruções para preencher seu nome e outros dados.

: Siga as instruções para preencher seu nome e outros dados. Escolha o método de pagamento : Insira as informações do seu cartão ou outro.

: Insira as informações do seu cartão ou outro. Conclua a assinatura : Clique em "Aceitar e assinar" ou um botão similar para finalizar.

: Clique em "Aceitar e assinar" ou um botão similar para finalizar. Comece a assistir: Após a conclusão, você poderá começar a assistir ao conteúdo.

Resultado de Flamengo x Estudiantes pela Libertadores em tempo real



Abaixo, todos os internautas podem acompanhar o resultado em tempo real no YouTube da FlaTV, mas sem imagens porque nenhum canal na plataforma possui os direitos de transmissão.