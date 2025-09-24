Chaveamento da Libertadores 2025: veja os resultados dos 4 jogos de volta das quartas de final e classificados

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Racing x Vélez Sarsfield, Palmeiras x River Plate, São Paulo x LDU e Estudiantes x Flamengo são os confrontos que definiram os semifinalistas

Palmeiras, São Paulo e Flamengo são os brasileiros envolvidos nas quartas de final da Libertadores 2025. Depois da classificação do Racing, restam mais três vagas na semifinal.

O Verdão enfrenta o River Plate no Allianz Parque, na noite da quarta-feira (24/09), às 21h30 (horário de Brasília). Os demais jogam na quinta-feira (25/09), com a vantagem do empate.

O Mengão vai até a Argentina encarar o Estudiantes, no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, enquanto o Tricolor recebe a LDU-EQU no MorumBis. Abaixo, veja a situação de cada clube.

Resultados das quartas de final da Libertadores 2025



O Alviverde ganhou na ida pelo placar de 2 a 1. Portanto, só é eliminado no tempo normal se perder por dois de saldo. Em caso de derrota por apenas um gol, a decisão será nos pênaltis.

As condições para o Rubro-negro carioca são as mesmas. O Soberano tem a situação mais complicada, pois precisa ganhar pela diferença de no minímo três para avançar nos 90 minutos.

Regulamento de premiação da Libertadores 2025

Conforme o regulamento definido pela Conmebol, antes do inicio da competição internacional, não há o critério do gol fora de casa como desempate. Por isso, o contexto citado acima.

A classificação para a próxima fase rende US$ 2,3 milhões (R$ 12,6 milhões) em premiação. Nas quartas de final, os clubes receberam o valor de US$ 1,7 milhão (R$ 9,6 milhões).

Confrontos das quartas de final da Libertadores 2025 - Instagram/Conmebol

Chaveamento da Libertadores 2025: Semifinal

O chaveamento do mata-mata foi definido em sorteio após a fase de grupos e ficou desse jeito: Palmeiras ou River Plate x São Paulo ou LDU e Racing x Flamengo ou Estudiantes.

Racing x Vélez Sársfield:

Ida : Vélez Sársfield 0 x 1 Racing - Estádio José Amalfitani

: Vélez Sársfield 0 x 1 Racing - Estádio José Amalfitani Volta : Racing 1 x 0 Vélez Sársfield - El Cilindro.

: Racing 1 x 0 Vélez Sársfield - El Cilindro. Classificado: Racing.

Palmeiras x River Plate:

Ida : River Plate 1 x 2 Palmeiras - Monumental de Nuñez.

: River Plate 1 x 2 Palmeiras - Monumental de Nuñez. Volta : 24/09 - 21h30 - Palmeiras x River Plate - Allianz Parque.

: 24/09 - 21h30 - Palmeiras x River Plate - Allianz Parque. Transmissão: TV Globo, GeTV, Globoplay, ESPN e Disney+.

São Paulo x LDU:

Ida : LDU 2 x 0 São Paulo - Estádio Rodrigo Paz Delgado.

: LDU 2 x 0 São Paulo - Estádio Rodrigo Paz Delgado. Volta : 25/09 - 19h - São Paulo x LDU - MorumBis.

: 25/09 - 19h - São Paulo x LDU - MorumBis. Transmissão: Paramount+.

Estudiantes x Flamengo: