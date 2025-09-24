Chaveamento da Libertadores 2025: Flamengo e São Paulo decidem as 2 últimas vagas na semifinal nesta quinta (25/09)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Depois de Racing x Vélez Sarsfield e Palmeiras x River Plate, restam apenas mais dois lugares na semifinal da competição internacional

São Paulo e Flamengo jogam na noite desta quinta-feira (25/09), às 19h e 21h30 (horário de Brasília), respectivamente, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores 2025.

O Rubro-negro tem vantagem, pois ganhou a ida por 2 a 1 no Maracanã, no Rio de Janeiro. Já o Tricolor vive situação dificil porque foi derrotado pelo placar de 2 a 0 em Quito, no Equador.

Regulamento e premiação da Libertadores 2025

Pelos resultados, o Mengão chega a semifinal com o empate e o clube paulista precisa ganhar por no minino dois gols de saldo para conseguir avançar de fase nas penalidades máximas.

Conforme o regulamento da Conmebol, o gol fora de casa não conta como desempate. A classificação no torneio internacionoal rende US$ 2,3 milhões (R$ 12,6 milhões) em premiação.

Chaveamento da Libertadores 2025: Quartas de final

O chaveamento, definido em sorteio único após o fim da fase de grupos, garante que os times brasileiros podem enfrentar Palmeiras ou Rive Plate (São Paulo) e Racing e Vélez (Flamengo).

Palmeiras x River Plate:

Ida : River Plate 1 x 2 Palmeiras - Monumental de Nuñez.

: River Plate 1 x 2 Palmeiras - Monumental de Nuñez. Volta : 24/09 - 21h30 - Palmeiras x River Plate - Allianz Parque.

: 24/09 - 21h30 - Palmeiras x River Plate - Allianz Parque. Transmissão: TV Globo, GeTV, Globoplay, ESPN e Disney+.

São Paulo x LDU:

Ida : LDU 2 x 0 São Paulo - Estádio Rodrigo Paz Delgado.

: LDU 2 x 0 São Paulo - Estádio Rodrigo Paz Delgado. Volta : 25/09 - 19h - São Paulo x LDU - MorumBis.

: 25/09 - 19h - São Paulo x LDU - MorumBis. Transmissão: Paramount+.

Estudiantes x Flamengo:

Ida : Flamengo 2 x 1 Estudiantes - Maracanã.

: Flamengo 2 x 1 Estudiantes - Maracanã. Volta : 25/09 - 21h30 - Estudiantes x Flamengo - Estádio Jorge Luis Hirschi

: 25/09 - 21h30 - Estudiantes x Flamengo - Estádio Jorge Luis Hirschi Transmissão: ESPN e Disney+