Chaveamento da Libertadores 2025: Flamengo e São Paulo decidem as 2 últimas vagas na semifinal nesta quinta (25/09)
Depois de Racing x Vélez Sarsfield e Palmeiras x River Plate, restam apenas mais dois lugares na semifinal da competição internacional
São Paulo e Flamengo jogam na noite desta quinta-feira (25/09), às 19h e 21h30 (horário de Brasília), respectivamente, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores 2025.
O Rubro-negro tem vantagem, pois ganhou a ida por 2 a 1 no Maracanã, no Rio de Janeiro. Já o Tricolor vive situação dificil porque foi derrotado pelo placar de 2 a 0 em Quito, no Equador.
Regulamento e premiação da Libertadores 2025
Pelos resultados, o Mengão chega a semifinal com o empate e o clube paulista precisa ganhar por no minino dois gols de saldo para conseguir avançar de fase nas penalidades máximas.
Conforme o regulamento da Conmebol, o gol fora de casa não conta como desempate. A classificação no torneio internacionoal rende US$ 2,3 milhões (R$ 12,6 milhões) em premiação.
Chaveamento da Libertadores 2025: Quartas de final
O chaveamento, definido em sorteio único após o fim da fase de grupos, garante que os times brasileiros podem enfrentar Palmeiras ou Rive Plate (São Paulo) e Racing e Vélez (Flamengo).
Palmeiras x River Plate:
- Ida: River Plate 1 x 2 Palmeiras - Monumental de Nuñez.
- Volta: 24/09 - 21h30 - Palmeiras x River Plate - Allianz Parque.
- Transmissão: TV Globo, GeTV, Globoplay, ESPN e Disney+.
São Paulo x LDU:
- Ida: LDU 2 x 0 São Paulo - Estádio Rodrigo Paz Delgado.
- Volta: 25/09 - 19h - São Paulo x LDU - MorumBis.
- Transmissão: Paramount+.
Estudiantes x Flamengo:
- Ida: Flamengo 2 x 1 Estudiantes - Maracanã.
- Volta: 25/09 - 21h30 - Estudiantes x Flamengo - Estádio Jorge Luis Hirschi
- Transmissão: ESPN e Disney+