fechar
Futebol | Notícia

Flamengo bate meta na Libertadores 2025 e pode aumentar mais ainda a renda milionária; veja valores

Com uma classificação dramática contra o Estudiantes, o Rubro-Negro atingiu a meta, e agora o clube mira o cheque de mais de R$ 128 milhões

Por Robert Sarmento Publicado em 26/09/2025 às 10:47
Rossi, goleiro, celebra classificação do Flamengo na Libertadores
Rossi, goleiro, celebra classificação do Flamengo na Libertadores - Instagram/Flamengo

A vaga para a semifinal da Libertadores 2025 foi conquistada de maneira dramática: nos pênaltis, o Flamengo superou o Estudiantes e garantiu a quantia milionária em premiação.

A classificação rende US$ 2,3 milhões, o equivalente a cerca de R$ 12,3 milhões na cotação atual, aos cofres do clube carioca. Portanto, atinge um patamar financeiro impressionante.

Somando as outras etapas, acumula R$ 50,2 milhões arrecadados, até o momento. Além disso, o time de Filipe Luís cumpriu a meta esportiva estabelecida pela diretoria para o torneio.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Caso chegue na final, encherá ainda mais os cofres. O valor para o vice-campeão é de US$ 7 milhões (R$ 37,5 milhões), enquanto o campeão recebe US$ 24 milhões (R$ 128,8 milhões).

Mais notícias da Libertadores 2025:

+ Palmeiras vira máquina de fazer dinheiro

O Mengão irá enfrentar o Racing-ARG para definir quem jogará a grande final contra Palmeiras ou LDU. A equipe argentina passou pelo Veléz, vencendo os dois confrontos no duelo local.

Instagram/Conmebol
Confrontos da semifinal da Libertadores 2025 - Instagram/Conmebol

A final será no Monumental de Lima, no Peru, em 29 de novembro. O estádio de capacidade para 80 mil torcedores foi sede em 2019 quando o Flamengo ganhou do River Plate por 2 a 1.

Premiação da Libertadores 2025: Valores por fase

  • Fase de grupos: US$ 3 milhões + US$ 330 mil por vitória.
  • Oitavas de final: US$ 1,25 milhão.
  • Quartas de final: US$ 1,7 milhão.
  • Semifinal: US$ 2,3 milhões.
  • Vice-campeão: US$ 7 milhões.
  • Campeão: US$ 24 milhões.

Leia também

Palmeiras vira máquina de fazer dinheiro na Libertadores 2025; veja os valores milionários
Premiação

Palmeiras vira máquina de fazer dinheiro na Libertadores 2025; veja os valores milionários
Semifinal da Libertadores 2025: Mandos de campo e data dos jogos
Libertadores 2025

Semifinal da Libertadores 2025: Mandos de campo e data dos jogos

Compartilhe

Tags