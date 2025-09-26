Flamengo bate meta na Libertadores 2025 e pode aumentar mais ainda a renda milionária; veja valores
Com uma classificação dramática contra o Estudiantes, o Rubro-Negro atingiu a meta, e agora o clube mira o cheque de mais de R$ 128 milhões
A vaga para a semifinal da Libertadores 2025 foi conquistada de maneira dramática: nos pênaltis, o Flamengo superou o Estudiantes e garantiu a quantia milionária em premiação.
A classificação rende US$ 2,3 milhões, o equivalente a cerca de R$ 12,3 milhões na cotação atual, aos cofres do clube carioca. Portanto, atinge um patamar financeiro impressionante.
Somando as outras etapas, acumula R$ 50,2 milhões arrecadados, até o momento. Além disso, o time de Filipe Luís cumpriu a meta esportiva estabelecida pela diretoria para o torneio.
Caso chegue na final, encherá ainda mais os cofres. O valor para o vice-campeão é de US$ 7 milhões (R$ 37,5 milhões), enquanto o campeão recebe US$ 24 milhões (R$ 128,8 milhões).
O Mengão irá enfrentar o Racing-ARG para definir quem jogará a grande final contra Palmeiras ou LDU. A equipe argentina passou pelo Veléz, vencendo os dois confrontos no duelo local.
A final será no Monumental de Lima, no Peru, em 29 de novembro. O estádio de capacidade para 80 mil torcedores foi sede em 2019 quando o Flamengo ganhou do River Plate por 2 a 1.
Premiação da Libertadores 2025: Valores por fase
- Fase de grupos: US$ 3 milhões + US$ 330 mil por vitória.
- Oitavas de final: US$ 1,25 milhão.
- Quartas de final: US$ 1,7 milhão.
- Semifinal: US$ 2,3 milhões.
- Vice-campeão: US$ 7 milhões.
- Campeão: US$ 24 milhões.