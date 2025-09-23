Chaveamento da Libertadores 2025: Palmeiras define vaga na semifinal nesta quarta-feira (24/09); veja os detalhes
Racing x Vélez Sarsfield, Palmeiras x River Plate, São Paulo x LDU e Estudiantes x Flamengo são os jogos de volta das quartas de final
O Palmeiras tem pela frente o River Plate no Allianz Parque, em São Paulo, na quarta-feira (24/09), às 21h30 (horário de Brasília), com a vantagem para chegar na semifinal.
Isso porque o Verdão ganhou o jogo de ida no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. O placar de 2 a 1 foi construído pelos gols marcados por Gustavao Gómez e Vitor Roque.
Regulamento da Libertadores 2025
Esse resultado fez o alviverde avançar se empatar, além de uma nova vitória. Já o time argentino precisa vencer pela diferença de dois ou mais para conseguir avançar de fase.
Se o triunfo for apenas um, a vaga será decidade nos pênaltis. Conforme o regulamento definido pela Conmebol, não há o critério do gol fora de casa como desempate.
Premiação da Libertadores 2025
A classificação no torneio rende US$ 2,3 milhões (R$ 12,6 milhões) em premiação. Nas quartas de final, os clubes receberam o valor de US$ 1,7 milhão (R$ 9,6 milhões).
Chaveamento da Libertadores 2025: Quartas de final
O chaveamento, definido em sorteio desde o fim da fase de grupos, garante que a equipe classificada disputará um lugar na decisão contra São Paulo ou LDU na semifinal.
River Plate x Palmeiras:
- Ida: River Plate 1 x 2 Palmeiras - Monumental de Nuñez.
- Volta: 24/09 - 21h30 - Palmeiras x River Plate - Allianz Parque.
- Transmissão: TV Globo, GeTV, Globoplay, ESPN e Disney+.