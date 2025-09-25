Transmissão Estudiantes x Flamengo ao vivo online: veja onde assistir e resultado em tempo real pela Libertadores
O classificado enfrentará o Racing na semifinal da competição. O Rubro-negro tem a vantagem do empate porque ganhou no Maracanã por 2 a 1
O Flamengo define a última vaga na semifinal da Libertadores 2025, nesta quinta-feira (25/09), contra o Estudiantes, no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina.
A bola rola às 21h30 (horário de Brasília). O Mengão tem vantagem no jogo de volta das quartas de final pelo fato de ter ganhou a ida por 2 a 1, no Maracanã, no Rio de Janeiro.
Portanto, precisa apenas de um empate para avançar de fase e vai enfrentar o Racing-ARG. Do outro lado do chaveamento, o Palmeiras aguarda o classificado de São Paulo ou LDU.
Caso perca por um de diferença, a vaga será definida nos pênaltis. Se o time argentino vencer com dois ou mais de saldo, se classifica. Não há o critério do gol fora como desempate.
Escalação do Estudiantes: Muslera; Gómez, Núñez, Facundo Rodríguez, Arzamendia; Amondarain, Ascacíbar, Piovi, Palacios, Farías; Carrillo. Técnico Eduardo Domínguez.
Escalação do Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayton Lucas; Jorginho, Saúl e De Arrascaeta; Gonzalo Plata, Pedro e Samuel Lino. Técnico Filipe Luís.
Transmissão Estudiantes x Flamengo ao vivo online
Como o confronto tem cobertura da ESPN, a única maneira de assistir ao vivo é só no streaming Disney+. Não há outra opção para ter acesso às imagens do duelo. Não é de graça.
Como assistir Estudiantes x Flamengo no Disney+?
- Baixe o Disney+ no celular, Smart TV, tablet ou computador.
- Faça login com sua conta ativa ou assine um dos planos disponíveis.
- Verifique se seu plano (em algumas ocasiões, é preciso assinar a versão premium).
- Procure pela aba ESPN dentro do app e escolha o jogo que deseja assistir ao vivo.
Vídeo: resultado de Estudiantes x Flamengo em tempo real
Os torcedores podem acompanhar o resultado em tempo real, mas sem áudio. Isso porque nenhum canal no YouTube detém os direitos de transmissão do torneio internacional.