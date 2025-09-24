fechar
Onde assistir | Notícia

Jogos de hoje (24/09/2025): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários

A data traz as quartas de final da Libertadores da América e da Copa Sul-Americana, além de competições nacionais e o inicio da Europa League

Por Robert Sarmento Publicado em 24/09/2025 às 4:06
Gustavo Gómez, do Palmeiras, comemora gol contra o River Plate
Gustavo Gómez, do Palmeiras, comemora gol contra o River Plate - Cesar Greco/Palmeiras

Entre os jogos de hoje (24/09) vale destacar a partida do Palmeiras contra o River Plate, no Allianz Parque, em São Paulo, jogo de volta das quatas de final da Libertadores 2025.

O dia eserva o Atlético-MG decidindo uma das vagas na semifinal da Copa Sul-Americana. Os torcedores também podem acompanhar a 1ª rodada da Fase de Liga da Europa League.

Jogos de futebol hoje (24/09/2025)

Abaixo, confira a agenda do futebol desta quarta-feiraonde assistir ao vivo e horários. Caso haja qualquer mudança na programação, as responsabilidades são das emissoras.

Libertadores da América

Quartas de final - Jogo de volta

  • 21h30 - Palmeiras x River Plate - TV Globo, GeTV, ESPN e Disney+

Copa Sul-Americana

Quartas de final - Jogo de volta

  • 19h - Atlético-MG x Bolívar - ESPN e Disney+
  • 21h30 - Once Caldas x Independiente del Valle - ESPN2 e Disney+

Liga Europa

1ª rodada - Fase de Liga

  • 13h45 - PAOK x Maccabi Tel Aviv - CazéTV
  • 16h - Nice x Roma - CazéTV
  • 16h - Real Bétis x Nottingham Forest - CazéTV

LaLiga

6ª rodada

  • 14h - Getafe x Alavés - Disney+
  • 16h30 - Atlético de Madrid x Rayo Vallecano - XSports e Disney+
  • 16h30 - Real Sociedad x Mallorca - Disney+

Copa da Liga Inglesa

3ª fase - Jogo único

  • 15h45 - Huddersfield x Manchester City - ESPN e Disney+
  • 15h45 - Newcastle x Bradford - ESPN2 e Disney+
  • 15h45 - Tottenham x Doncaster - Disney+
  • 16h - Port Vale x Arsenal - ESPN4 e Disney+

Copa da Itália

2ª fase - Jogo único

  • 12h - Parma x Spezia - SportyNet (TV fechada e YouTube)

  • 13h30 - Hellas Verona x Venezia - SportyNet (TV fechada e YouTube)

  • 16h - Como x Sassuolo - SportyNet (TV fechada e YouTube)

Brasileirão Série A

16ª rodada - Jogo atrasado

  • 19h30 - Grêmio x Botafogo - Premiere e Globoplay
  • 19h30 - Vasco x Bahia - Amazon Prime Video

Brasileirão Série B

28ª rodada

  • 19h - Athletic Club x Athletico-PR - Disney+
  • 19h - CRB x Botafogo-SP - Disney+
  • 19h - Vila Nova x Cuiabá - Disney+
  • 20h - Operário-PR x Amazonas - Disney+
  • 21h30 - Volta Redonda x Remo - ESPN4 e Disney+

Eredivisie

3ª rodada

  • 15h - AZ Alkmaar x Zwolle - Disney+

Super Lig

1ª rodada - Jogo atrasado

  • 14h - Kayserispor x Besiktas - Disney+

Major League Soccer

31ª rodada

  • 20h30 - New York City x Inter Miami - Apple TV+
  • 23h30 - Vancouver Whitecaps x Portland Timbers - Apple TV+

Copa do Uruguai

Quartas de final - Jogo único

  • 20h30 - Tacuarembó x Peñarol - Disney+

Liga MX

10ª rodada - Apertura

  • 21h - Cruz Azul x Querétaro - SportyNet (TV fechada e YouTube)
  • 23h10 - Toluca x Monterrey - SportyNet (TV fechada e YouTube)
  • 00h - Atlético San Luís x Club América - Disney+

Bundesliga Feminina

4ª rodada

  • 14h - Wolfsburg x Werder Bremen - DAZN

Copa do Brasil Feminina

Quartas de final - Jogo único

  • 15h30 - RB Bragantino x Bahia - SporTV e Globoplay
  • 18h - São Paulo x Corinthians - SporTV e Globoplay

Copa do Caribe

1ª fase - 3ª rodada

  • 21h - Universidad O&M x Moca FC - Disney+

Copa Centro-Americana

Quartas de final - Jogo de ida

  • 23h - Club Xelaju x Sporting San Miguelito - Disney+
  • 23h - Real CD España x Plaza Amador - Disney+

