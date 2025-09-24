Jogos de hoje (24/09/2025): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários
A data traz as quartas de final da Libertadores da América e da Copa Sul-Americana, além de competições nacionais e o inicio da Europa League
Entre os jogos de hoje (24/09) vale destacar a partida do Palmeiras contra o River Plate, no Allianz Parque, em São Paulo, jogo de volta das quatas de final da Libertadores 2025.
O dia eserva o Atlético-MG decidindo uma das vagas na semifinal da Copa Sul-Americana. Os torcedores também podem acompanhar a 1ª rodada da Fase de Liga da Europa League.
Jogos de futebol hoje (24/09/2025)
Abaixo, confira a agenda do futebol desta quarta-feira, onde assistir ao vivo e horários. Caso haja qualquer mudança na programação, as responsabilidades são das emissoras.
Libertadores da América
Quartas de final - Jogo de volta
- 21h30 - Palmeiras x River Plate - TV Globo, GeTV, ESPN e Disney+
Copa Sul-Americana
Quartas de final - Jogo de volta
- 19h - Atlético-MG x Bolívar - ESPN e Disney+
- 21h30 - Once Caldas x Independiente del Valle - ESPN2 e Disney+
Liga Europa
1ª rodada - Fase de Liga
- 13h45 - PAOK x Maccabi Tel Aviv - CazéTV
- 16h - Nice x Roma - CazéTV
- 16h - Real Bétis x Nottingham Forest - CazéTV
LaLiga
6ª rodada
- 14h - Getafe x Alavés - Disney+
- 16h30 - Atlético de Madrid x Rayo Vallecano - XSports e Disney+
- 16h30 - Real Sociedad x Mallorca - Disney+
Copa da Liga Inglesa
3ª fase - Jogo único
- 15h45 - Huddersfield x Manchester City - ESPN e Disney+
- 15h45 - Newcastle x Bradford - ESPN2 e Disney+
- 15h45 - Tottenham x Doncaster - Disney+
- 16h - Port Vale x Arsenal - ESPN4 e Disney+
Copa da Itália
2ª fase - Jogo único
- 12h - Parma x Spezia - SportyNet (TV fechada e YouTube)
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
- 13h30 - Hellas Verona x Venezia - SportyNet (TV fechada e YouTube)
- 16h - Como x Sassuolo - SportyNet (TV fechada e YouTube)
Brasileirão Série A
16ª rodada - Jogo atrasado
- 19h30 - Grêmio x Botafogo - Premiere e Globoplay
- 19h30 - Vasco x Bahia - Amazon Prime Video
Brasileirão Série B
28ª rodada
- 19h - Athletic Club x Athletico-PR - Disney+
- 19h - CRB x Botafogo-SP - Disney+
- 19h - Vila Nova x Cuiabá - Disney+
- 20h - Operário-PR x Amazonas - Disney+
- 21h30 - Volta Redonda x Remo - ESPN4 e Disney+
Eredivisie
3ª rodada
- 15h - AZ Alkmaar x Zwolle - Disney+
Super Lig
1ª rodada - Jogo atrasado
- 14h - Kayserispor x Besiktas - Disney+
Major League Soccer
31ª rodada
- 20h30 - New York City x Inter Miami - Apple TV+
- 23h30 - Vancouver Whitecaps x Portland Timbers - Apple TV+
Copa do Uruguai
Quartas de final - Jogo único
- 20h30 - Tacuarembó x Peñarol - Disney+
Liga MX
10ª rodada - Apertura
- 21h - Cruz Azul x Querétaro - SportyNet (TV fechada e YouTube)
- 23h10 - Toluca x Monterrey - SportyNet (TV fechada e YouTube)
- 00h - Atlético San Luís x Club América - Disney+
Bundesliga Feminina
4ª rodada
- 14h - Wolfsburg x Werder Bremen - DAZN
Copa do Brasil Feminina
Quartas de final - Jogo único
- 15h30 - RB Bragantino x Bahia - SporTV e Globoplay
- 18h - São Paulo x Corinthians - SporTV e Globoplay
Copa do Caribe
1ª fase - 3ª rodada
- 21h - Universidad O&M x Moca FC - Disney+
Copa Centro-Americana
Quartas de final - Jogo de ida
- 23h - Club Xelaju x Sporting San Miguelito - Disney+
- 23h - Real CD España x Plaza Amador - Disney+