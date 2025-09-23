Ingressos Santa Cruz x Barra-SC: valores, onde e como comprar os bilhetes para final da Série D 2025
Tricolor disputa a título inédito da Quarta Divisão contra a equipe catarinense, com a ida na Arena de Pernambuco e a volta no Arena Barra
Os torcedores do Santa Cruz podem adquirir os ingressos para a final da Série D 2025 contra o Barra-SC, no sábado (27/09), às 17h (horário de Brasília), na Arena de Pernambuco.
A partida de volta será no dia 05 de outubro, no mesmo horário, na Arena Barra. A Cobra Coral eliminou o Maranhão na semifinal e o time de Santa Catarina desclassificou a Inter de Limeira.
- Ida: 27/09 - 17h - Santa Cruz x Barra-SC
- Volta: 05/09 - 17h - Barra-SC x Santa Cruz
O título é importante para o Tricolor melhorar a posição no Ranking de Clubes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e ter um pote melhor no sorteio da 1ª fase da Copa do Brasil de 2026.
Para o duelo, os torcedores tentam mais uma vez superar o recorde de público, que ainda está com a decisão do Clássico dos Clássicos no Campeonato Pernambuco 2024 com 45.500 presentes.
Valores, onde e como comprar ingressos
As entradas custam entre R$ 50 e R$ 140, e podem ser adquiradas no site Futebolcard.com (clique aqui). No momento, todos os 9 setores estão disponíveis para a compra dos bilhetes.
Para adquirir, basta clicar no mapa disponível ou na lista ao lado e escolher o local de sua preferência. Em relação ao acesso às arquibancadas, ter o registro da biometria facial é obrigatório.
Deck Leste
- R$ 140,00
Deck Oeste
- R$ 140,00
Oeste Inferior
- R$ 120,00
Leste Inferior
- R$ 80,00
Sul Inferior
- R$ 60,00
Norte Inferior
- R$ 60,00
Oeste Superior
- R$ 50,00
Sul Superior
- R$ 50,00
Leste Superior
- R$ 50,00