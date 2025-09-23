fechar
Santa Cruz | Notícia

Ingressos Santa Cruz x Barra-SC: valores, onde e como comprar os bilhetes para final da Série D 2025

Tricolor disputa a título inédito da Quarta Divisão contra a equipe catarinense, com a ida na Arena de Pernambuco e a volta no Arena Barra

Por Robert Sarmento Publicado em 23/09/2025 às 12:02 | Atualizado em 23/09/2025 às 12:31
Torcida do Santa Cruz marca presença na Arena de Pernambuco
Torcida do Santa Cruz marca presença na Arena de Pernambuco - Rafael Vieira / FPF

Os torcedores do Santa Cruz podem adquirir os ingressos para a final da Série D 2025 contra o Barra-SC, no sábado (27/09), às 17h (horário de Brasília), na Arena de Pernambuco.

A partida de volta será no dia 05 de outubro, no mesmo horário, na Arena Barra. A Cobra Coral eliminou o Maranhão na semifinal e o time de Santa Catarina desclassificou a Inter de Limeira.

  • Ida: 27/09 - 17h - Santa Cruz x Barra-SC
  • Volta: 05/09 - 17h - Barra-SC x Santa Cruz

O título é importante para o Tricolor melhorar a posição no Ranking de Clubes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e ter um pote melhor no sorteio da 1ª fase da Copa do Brasil de 2026.

Para o duelo, os torcedores tentam mais uma vez superar o recorde de público, que ainda está com a decisão do Clássico dos Clássicos no Campeonato Pernambuco 2024 com 45.500 presentes.

Valores, onde e como comprar ingressos

As entradas custam entre R$ 50 e R$ 140, e podem ser adquiradas no site Futebolcard.com (clique aqui). No momento, todos os 9 setores estão disponíveis para a compra dos bilhetes.

Para adquirir, basta clicar no mapa disponível ou na lista ao lado e escolher o local de sua preferência. Em relação ao acesso às arquibancadas, ter o registro da biometria facial é obrigatório

Deck Leste

  • R$ 140,00

Deck Oeste

  • R$ 140,00

Oeste Inferior

  • R$ 120,00

Leste Inferior

  • R$ 80,00

Sul Inferior

  • R$ 60,00

Norte Inferior

  • R$ 60,00

Oeste Superior

  • R$ 50,00

Sul Superior

  • R$ 50,00

Leste Superior

  • R$ 50,00

