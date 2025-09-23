Ingressos Santa Cruz x Barra-SC: valores, onde e como comprar os bilhetes para final da Série D 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Tricolor disputa a título inédito da Quarta Divisão contra a equipe catarinense, com a ida na Arena de Pernambuco e a volta no Arena Barra

Os torcedores do Santa Cruz podem adquirir os ingressos para a final da Série D 2025 contra o Barra-SC, no sábado (27/09), às 17h (horário de Brasília), na Arena de Pernambuco.

A partida de volta será no dia 05 de outubro, no mesmo horário, na Arena Barra. A Cobra Coral eliminou o Maranhão na semifinal e o time de Santa Catarina desclassificou a Inter de Limeira.

Ida : 27/09 - 17h - Santa Cruz x Barra-SC

: 27/09 - 17h - Santa Cruz x Barra-SC Volta: 05/09 - 17h - Barra-SC x Santa Cruz

O título é importante para o Tricolor melhorar a posição no Ranking de Clubes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e ter um pote melhor no sorteio da 1ª fase da Copa do Brasil de 2026.

Para o duelo, os torcedores tentam mais uma vez superar o recorde de público, que ainda está com a decisão do Clássico dos Clássicos no Campeonato Pernambuco 2024 com 45.500 presentes.

Valores, onde e como comprar ingressos

As entradas custam entre R$ 50 e R$ 140, e podem ser adquiradas no site Futebolcard.com (clique aqui). No momento, todos os 9 setores estão disponíveis para a compra dos bilhetes.

Para adquirir, basta clicar no mapa disponível ou na lista ao lado e escolher o local de sua preferência. Em relação ao acesso às arquibancadas, ter o registro da biometria facial é obrigatório.

Deck Leste

R$ 140,00

Deck Oeste

R$ 140,00

Oeste Inferior

R$ 120,00

Leste Inferior

R$ 80,00

Sul Inferior

R$ 60,00

Norte Inferior

R$ 60,00

Oeste Superior

R$ 50,00

Sul Superior

R$ 50,00

Leste Superior