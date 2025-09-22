fechar
Santa Cruz solicita realização do primeiro jogo da final da Série D no próximo sábado (27)

Tricolor do Arruda será o mandante da partida de ida da decisão da Série D, diante do Barra-SC. Cobra-Coral também solicita arbitragem FIFA

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 22/09/2025 às 13:19
Imagem da torcida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco
Imagem da torcida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco - Jailton Jr/JC Imagem

O Santa Cruz enviou na manhã desta segunda-feira (22), um ofício para a CBF solicitando que a partida de ida da decisão da Série D, diante do Barra-SC, na Arena de Pernambuco, seja realizada no próximo sábado (27), às 17h00 (horário de Brasília).

O Tricolor será o mandante do primeiro jogo devido à melhor performance da equipe catarinense na classificação geral da competição.

Conforme informação confirmada pelo repórter João Victor Amorim, da Rádio Jornal, Além disso, a Cobra-Coral também solicitou arbitragem FIFA para a decisão, além de exame antidoping.

Torcida coral promete encher a Arena de Pernambuco

A expectativa é de que a torcida do Santa Cruz repita os números das últimas fases da competição. Nas partidas contra Altos e Maranhão, foram registrados mais de 40 mil presentes.

A torcida do Santa Cruz busca quebrar o recorde de público da Arena de Pernambuco, registrado na decisão do Campeonato Pernambucano de 2024, entre Sport e Náutico, onde foram vendidos 45.500 mil ingressos.

Maiores públicos da Arena de Pernambuco

  • 45.500 - Sport 0 x 0 Náutico - Campeonato Pernambucano 2024
  • 45.492 - Sport (5) 0 x 0 (3) Santa Cruz - Campeonato Pernambucano 2024
  • 45.010 - Brasil 2 x 2 Uruguai - Eliminatórias para a Copa do Mundo 2018
  • 42.653 - Santa Cruz 1 x 1 Altos - Série D 2025
  • 42.544 – Sport 1 x 1 Fortaleza - Copa do Nordeste 2022
  • 42.352 – Náutico 2 x 1 Central - Campeonato Pernambucano 2018
  • 42.025 – Sport 0 x 2 Palmeiras - Campeonato Brasileiro 2017
  • 41.994 – Sport 2 x 0 São Paulo - Campeonato Brasileiro 2015
  • 41.876 – Alemanha 1 x 0 Estados Unidos - Copa do Mundo 2014
  • 41.705 – Espanha 2 x 1 Uruguai - Copa das Confederações 2013

