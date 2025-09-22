Santa Cruz solicita realização do primeiro jogo da final da Série D no próximo sábado (27)
Tricolor do Arruda será o mandante da partida de ida da decisão da Série D, diante do Barra-SC. Cobra-Coral também solicita arbitragem FIFA
O Santa Cruz enviou na manhã desta segunda-feira (22), um ofício para a CBF solicitando que a partida de ida da decisão da Série D, diante do Barra-SC, na Arena de Pernambuco, seja realizada no próximo sábado (27), às 17h00 (horário de Brasília).
O Tricolor será o mandante do primeiro jogo devido à melhor performance da equipe catarinense na classificação geral da competição.
Conforme informação confirmada pelo repórter João Victor Amorim, da Rádio Jornal, Além disso, a Cobra-Coral também solicitou arbitragem FIFA para a decisão, além de exame antidoping.
Torcida coral promete encher a Arena de Pernambuco
A expectativa é de que a torcida do Santa Cruz repita os números das últimas fases da competição. Nas partidas contra Altos e Maranhão, foram registrados mais de 40 mil presentes.
A torcida do Santa Cruz busca quebrar o recorde de público da Arena de Pernambuco, registrado na decisão do Campeonato Pernambucano de 2024, entre Sport e Náutico, onde foram vendidos 45.500 mil ingressos.
Maiores públicos da Arena de Pernambuco
- 45.500 - Sport 0 x 0 Náutico - Campeonato Pernambucano 2024
- 45.492 - Sport (5) 0 x 0 (3) Santa Cruz - Campeonato Pernambucano 2024
- 45.010 - Brasil 2 x 2 Uruguai - Eliminatórias para a Copa do Mundo 2018
- 42.653 - Santa Cruz 1 x 1 Altos - Série D 2025
- 42.544 – Sport 1 x 1 Fortaleza - Copa do Nordeste 2022
- 42.352 – Náutico 2 x 1 Central - Campeonato Pernambucano 2018
- 42.025 – Sport 0 x 2 Palmeiras - Campeonato Brasileiro 2017
- 41.994 – Sport 2 x 0 São Paulo - Campeonato Brasileiro 2015
- 41.876 – Alemanha 1 x 0 Estados Unidos - Copa do Mundo 2014
- 41.705 – Espanha 2 x 1 Uruguai - Copa das Confederações 2013