Santa Cruz anuncia mais de 40 mil torcedores em jogo contra o Maranhão
Santa Cruz encara o Maranhão neste sábado (20), a partir das 19h30, no horário de Brasília. Tricolor pode quebrar mais um recorde da Arena
O Santa Cruz anuncio por meio das redes sociais que já vendeu 40.600 ingressos para a partida contra o Maranhão, neste sábado (20), a partir das 19h30, na Arena de Pernambuco.
A partida é válida pela volta da semifinal da Série D. Na ida, o Santa Cruz venceu por 1x0. Assim tem a vantagem do empate.
A expectativa da torcida coral é encher novamente a Arena de Pernambuco. No jogo contra o Altos, o clube registrou seu maior público, 42.653. A meta agora é tentar superar pelo menos essa.
Recordes da Arena de Pernambuco
O maior público da Arena de Pernambuco na história é o jogo entre Sport e Náutico, pela final do Pernambucano 2024. Foram mais de 45 mil torcedores. No mesmo ano, o Sport também registrou mais de 45 mil no clássico contra o Santa Cruz, pelo Estadual.
Após isso, tem o jogo do Brasil contra o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, em 2016. Também com mais de 45 mil torcedores. Após isso, vem a marca de Santa Cruz x Altos, neste ano.
Para o jogo contra o Maranhão, a expectativa é ao menos entrar na lista de maiores públicos, ali mais próximo do recorde geral.
Maiores públicos da Arena de Pernambuco
- 45.500 - Sport 0 x 0 Náutico, pelo Campeonato Pernambucano 2024
- 45.492 - Sport (5) 0 x 0 (3) Santa Cruz, pelo Campeonato Pernambucano 2024
- 45.010 - Brasil 2 x 2 Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018
- 42.653 - Santa Cruz 1 x 1 Altos, pela Série D 2025
- 42.544 – Sport 1 x 1 Fortaleza, pela Copa do Nordeste 2022
- 42.352 – Náutico 2 x 1 Central, pelo Campeonato Pernambucano 2018
- 42.025 – Sport 0 x 2 Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro 2017
- 41.994 – Sport 2 x 0 São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro 2015
- 41.876 – Alemanha 1 x 0 Estados Unidos, pela Copa do Mundo 2014
- 41.705 – Espanha 2 x 1 Uruguai, pela Copa das Confederações 2013