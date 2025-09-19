Santa Cruz x Maranhão ao vivo (20/09): onde assistir, horário e escalações
O Tricolor do Arruda joga pelo empate no jogo de volta das semifinais para conquistar uma vaga na final da Série D do Campeonato Brasileiro
Com expectativa de recorde de público, o Santa Cruz encara o Maranhão, neste sábado (20), às 19h30 (de Brasília), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O duelo é válido pela partida de volta das semifinais da Série D do Campeonato Brasileiro. No jogo de ida, a Cobra Coral venceu por 1x0.
Assim, joga por um empate para garantir uma vaga na grande final. O adversário sairá do jogo entre Inter de Limeira x Barra, que acontece no mesmo dia, só que a partir das 16h. Ou seja, o Tricolor do Arruda entrará em campo já ciente do adversário. O time catarinense possui a vantagem do empate e derrota por um gol de diferença, tendo em vista que venceu o primeiro confronto por 2x0.
Casa cheia
De acordo com a última parcial, divulgada nessa sexta-feira, 38.700 ingressos foram vendidos de forma antecipada. Como o Santa Cruz conseguiu negociar com o Maranhão o espaço da torcida visitante, a tendência é que pelo menos mais de 41 mil torcedores estejam presentes na Arena de Pernambuco.
Agradecimento
Ainda nesta semana, o clima no Arrua foi de comemoração pelo acesso. Ou melhor, de fé. Integrantes da comissão técnica, jogadores e diretores subiram o Morro da Conceição para agradecer a conquista do acesso à Série C de 2026. A cerimônia religiosa ainda reuniu dezenas de torcedores no Santuário de Nossa Senhora da Conceição, na Zona Norte do Recife.
Retorno no Santa Cruz
O técnico Marcelo Cabo ganhou a volta do volante Wagner Balotelli para a decisão contra o Maranhão. Ele ficou de fora do primeiro jogo para tratar uma contusão muscular na coxa. Recuperado, deve ganhar a vaga de Gabriel Galhardo no meio-campo.
No ataque, a tendência é que o treinador volte a jogar com três jogador, Renato retome a vaga e o zagueiro Matheus Vinícius volte para o banco de reservas. Vale lembrar que Cabo adotou o esquema com três zagueiros no jogo de ida.
"Conquistar o título sempre foi um objetivo do nosso planejamento. Só que a gente precisava passar por etapas. Primeiro era classificar na fase de grupos e conseguimos. A segunda era o acesso, que era muito importante para nós. A terceira é o título", afirmou Marcelo Cabo, que ainda não terá Toty, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Dessa maneira, Yuri Ferraz é o substituto natural na lateral direita.
Desfalque no Maranhão
O zagueiro Júlio Nascimento deve ser desfalque em mais uma partida. Ele ainda se recupera de uma lesão no pé e Fernando é o mais cotado para assumir o posto na zaga.
Onde assistir ao vivo
O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou mais uma super jornada esportivo para o Santa Cruz na Série D. A transmissão estará disponível pelo canal da emissora no Youtube, além do site oficial e o aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida pelo Metrópoles (Youtube).
Ficha do jogo
Santa Cruz
Rokenedy; Yuri Ferraz, Eurico, Willian Alves e Matheus Vinícius; Pedro Favela, Wagner Balotelli e William Júnior; Renato, Geovany e Thiago Galhardo.
Técnico: Marcelo Cabo.
Maranhão
Jean; Igor Nunes, Fernando, Keven e André Radija; Dudu, Rosivan e Vagalume; Ryan, Clessione e Rafael.
Técnico: Marcinho Guerreiro.
- Local: Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata-PE.
- Horário: 19h30 (de Brasília).
- Árbitro: Léo Simão Holanda (CE).
- Assistentes: José Moracy de Sousa e Silva e Eleuterio Felipe Marques Júnior (ambos do CE).
- VAR: Leonardo Rotondo Pinto (MG).
- Onde assistir: Metrópoles (Youtube).