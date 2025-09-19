Santa Cruz x Maranhão ao vivo (20/09): onde assistir, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O Tricolor do Arruda joga pelo empate no jogo de volta das semifinais para conquistar uma vaga na final da Série D do Campeonato Brasileiro

Com expectativa de recorde de público, o Santa Cruz encara o Maranhão, neste sábado (20), às 19h30 (de Brasília), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O duelo é válido pela partida de volta das semifinais da Série D do Campeonato Brasileiro. No jogo de ida, a Cobra Coral venceu por 1x0.

Assim, joga por um empate para garantir uma vaga na grande final. O adversário sairá do jogo entre Inter de Limeira x Barra, que acontece no mesmo dia, só que a partir das 16h. Ou seja, o Tricolor do Arruda entrará em campo já ciente do adversário. O time catarinense possui a vantagem do empate e derrota por um gol de diferença, tendo em vista que venceu o primeiro confronto por 2x0.

Casa cheia

De acordo com a última parcial, divulgada nessa sexta-feira, 38.700 ingressos foram vendidos de forma antecipada. Como o Santa Cruz conseguiu negociar com o Maranhão o espaço da torcida visitante, a tendência é que pelo menos mais de 41 mil torcedores estejam presentes na Arena de Pernambuco.

Agradecimento



Ainda nesta semana, o clima no Arrua foi de comemoração pelo acesso. Ou melhor, de fé. Integrantes da comissão técnica, jogadores e diretores subiram o Morro da Conceição para agradecer a conquista do acesso à Série C de 2026. A cerimônia religiosa ainda reuniu dezenas de torcedores no Santuário de Nossa Senhora da Conceição, na Zona Norte do Recife.

Retorno no Santa Cruz

O técnico Marcelo Cabo ganhou a volta do volante Wagner Balotelli para a decisão contra o Maranhão. Ele ficou de fora do primeiro jogo para tratar uma contusão muscular na coxa. Recuperado, deve ganhar a vaga de Gabriel Galhardo no meio-campo.

No ataque, a tendência é que o treinador volte a jogar com três jogador, Renato retome a vaga e o zagueiro Matheus Vinícius volte para o banco de reservas. Vale lembrar que Cabo adotou o esquema com três zagueiros no jogo de ida.

"Conquistar o título sempre foi um objetivo do nosso planejamento. Só que a gente precisava passar por etapas. Primeiro era classificar na fase de grupos e conseguimos. A segunda era o acesso, que era muito importante para nós. A terceira é o título", afirmou Marcelo Cabo, que ainda não terá Toty, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Dessa maneira, Yuri Ferraz é o substituto natural na lateral direita.

Desfalque no Maranhão

O zagueiro Júlio Nascimento deve ser desfalque em mais uma partida. Ele ainda se recupera de uma lesão no pé e Fernando é o mais cotado para assumir o posto na zaga.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou mais uma super jornada esportivo para o Santa Cruz na Série D. A transmissão estará disponível pelo canal da emissora no Youtube, além do site oficial e o aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida pelo Metrópoles (Youtube).

Ficha do jogo

Santa Cruz

Rokenedy; Yuri Ferraz, Eurico, Willian Alves e Matheus Vinícius; Pedro Favela, Wagner Balotelli e William Júnior; Renato, Geovany e Thiago Galhardo.

Técnico: Marcelo Cabo.

Maranhão

Jean; Igor Nunes, Fernando, Keven e André Radija; Dudu, Rosivan e Vagalume; Ryan, Clessione e Rafael.

Técnico: Marcinho Guerreiro.