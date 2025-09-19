fechar
Santa Cruz | Notícia

Quem será o adversário do Santa Cruz em uma possível final da Série D? Confira

Tricolor venceu a primeira partida da semifinal, diante do Maranhão, por 1 a 0, e joga pelo empate na Arena de Pernambuco para chegar à decisão

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 19/09/2025 às 14:05
Jogadores do Santa Cruz em comemoração de gol pela Série D
Jogadores do Santa Cruz em comemoração de gol pela Série D - Jailton Jr/JC Imagem

Após sair na frente na partida de ida das semifinais da Série D, o Santa Cruz joga pelo empate para garantir a classificação à decisão da competição.

O Tricolor do Arruda encara o Maranhão neste sábado (20), às 19h30 (Horário de Brasília), na Arena de Pernambuco.

A equipe tricolor venceu o primeiro jogo pelo placar de 1 a 0, em São Luís, e ainda irá contar com a força de sua torcida na Arena de Pernambuco, com mais de 38 mil ingressos vendidos.

A torcida tricolor sonha com a conquista do título da Série D, para encerrar um jejum de nove anos sem títulos.

A Série D também representaria o segundo título nacional da história do clube pernambucano, que já venceu a Série C de 2013.

Quem seria o adversário do Santa Cruz em uma eventual final da Série D?

O finalista adversário do Tricolor do Arruda será o vencedor da semifinal entre Barra-SC e Inter de Limeira-SP.

Na partida de ida, a equipe catarinense, que irá disputar a Série C, em 2026, pela primeira vez em sua história, conquistou a vitória pelo placar de 2 a 0.

Portanto, seria preciso que a Inter de Limeira vença por, pelo menos, dois gols de diferença, para seguir viva no confronto. As duas equipes se enfrentam neste sábado (20), às 16h00 (Horário de Brasília).

