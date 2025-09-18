Investidor da SAF do Santa Cruz desaprova gestão financeira do Sport: "Teria feito diferente""

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Iran Barbosa também detalha perfil de contratações que serão realizadas em 2026 e indica manutenção da base do elenco que conquistou o acesso

Investidor da SAF do Santa Cruz, Iran Barbosa comparou o modelo de gestão do Tricolor do Arruda com seu rival, Sport. O gestor criticou o modelo de gestão adotado pela equipe rubro-negra.

Em entrevista ao podcast Beberibe 1285, o empresário afirmou defender um modelo de abordagem focado em investimentos a longo prazo, como em estrutura e geração de receitas, ao invés de realizar contratações caras.

"O melhor exemplo está na Ilha do Retiro. Você vai lá, gasta R$ 60 milhões no clube, no time. Dos quais R$ 120 milhões, você pegou de empréstimo, de adiantamento de contrato da TV. Não que seja uma crítica ao Sport. Mas, eu sei que a gente teria usado isso diferente", declarou Iran Barbosa.

Iran Barbosa ainda ressaltou que o perfil da SAF Tricolor será focado em conhecimento de futebol, mas com o objetivo de enriquecer as finanças da equipe coral.

"Nosso perfil é esse: é uma SAF que tem conhecimento de futebol, sim, mas, acima de tudo, a gente conhece de dinheiro. Fazer esse dinheiro crescer dentro da estrutura é o que vai fazer o Santa Cruz ficar um time rico. É muito difícil você ver um time rico e ruim", disse.

Reforços para 2026

Iran Barbosa também ressaltou que o Santa Cruz deve manter a base do elenco que garantiu o acesso para a Série C.

No entanto, o investidor garantiu que chegarão reforços para várias posições visando a próxima temporada.

"Vamos trazer reforços, são necessários. Vamos melhorar essa equipe. Mas vamos lembrar que no início do ano esse mesmo Santa Cruz jogou contra times das Séries A, B e C e foi muito bem no Pernambucano, e ainda não era um time tão reforçado."

"Esse time bem treinado, como está sendo, com boas peças em lugares estratégicos, eu acho que a gente vai competir, mas também vamos ter excelência", disse Iran Barbosa.