Com festa da torcida, Santa Cruz sobre o Morro da Conceição para agradecer acesso
Jogadores, integrantes da comissão técnica e diretores participaram de cerimônia religiosa que também contou com a presença do Maestro Forró
Na manhã desta quinta-feira (18), o Santa Cruz subiu o Morro da Conceição para a realização de um evento religioso em comemoração ao acesso à Série C.
Além de jogadores, comissão técnica e diretoria, o evento também contou com a presença massiva da torcida coral, que recebeu o time de maneira calorosa.
Os integrantes do Tricolor do Arruda participaram de uma cerimônia religiosa no Santuário de Nossa Senhora da Conceição, localizado na Zona Norte do Recife.
A ação contou com mais de 10 padres e 8 diáconos. O Maestro Forró, torcedor e ícone da nação coral, também realizou uma apresentação.
O técnico Marcelo Cabo, que não escondeu a emoção durante o evento, ressaltou a importância da conexão com a torcida ao comparar a ação dos atletas com o caminho percorrido pelos torcedores nos dias de jogos no Arruda.
"Nos nossos jogos, o Morro desce. Agora, a gente é quem sobe para agradecer. Muito feliz de estar aqui participando dessa tradição do clube, desse momento histórico", declarou Marcelo Cabo.
O Santa Cruz ainda segue em atividade na Série D, onde briga pela vaga na final. A equipe coral encara o Maranhão no próximo sábado (20), às 19h30 (Horário de Brasília), na Arena de Pernambuco. No primeiro jogo, deu Santa, por 1 a 0.