Com festa da torcida, Santa Cruz sobre o Morro da Conceição para agradecer acesso

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Jogadores, integrantes da comissão técnica e diretores participaram de cerimônia religiosa que também contou com a presença do Maestro Forró

Na manhã desta quinta-feira (18), o Santa Cruz subiu o Morro da Conceição para a realização de um evento religioso em comemoração ao acesso à Série C.

Além de jogadores, comissão técnica e diretoria, o evento também contou com a presença massiva da torcida coral, que recebeu o time de maneira calorosa.

Os integrantes do Tricolor do Arruda participaram de uma cerimônia religiosa no Santuário de Nossa Senhora da Conceição, localizado na Zona Norte do Recife.

A ação contou com mais de 10 padres e 8 diáconos. O Maestro Forró, torcedor e ícone da nação coral, também realizou uma apresentação.

O técnico Marcelo Cabo, que não escondeu a emoção durante o evento, ressaltou a importância da conexão com a torcida ao comparar a ação dos atletas com o caminho percorrido pelos torcedores nos dias de jogos no Arruda.

"Nos nossos jogos, o Morro desce. Agora, a gente é quem sobe para agradecer. Muito feliz de estar aqui participando dessa tradição do clube, desse momento histórico", declarou Marcelo Cabo.

O Santa Cruz ainda segue em atividade na Série D, onde briga pela vaga na final. A equipe coral encara o Maranhão no próximo sábado (20), às 19h30 (Horário de Brasília), na Arena de Pernambuco. No primeiro jogo, deu Santa, por 1 a 0.