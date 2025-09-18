Santa Cruz x Maranhão: Ainda há ingresos disponíveis? Veja parcial atualizada e setores
A expectativa é de superar o recorde de público da Arena de Pernambuco, obtido entre Sport e Náutico na final do Campeonato Pernambucano de 2024
O Santa Cruz enfrenta o Maranhão neste sábado (20/09), na Arena de Pernambuco, para confirmar a vaga na final da Série D 2025, após ganhar o jogo de ida por 1 a 0, com gol de Renato.
Diante desse placar e, obviamente o acesso conquistado no empate contra o América-RN, a torcida coral quer reencontrar os jogadores. Já são duas semanas sem jogar como mandante.
Portanto, milhares de ingressos para o duelo de volta, marcada para às 19h (horário de Brasília), foram rapadimente vendidos. A última parcial apontou mais de 30 mil bilhetes vendidos.
Em entrevista ao podcast Escrete Clube, disponível no YouTube da Rádio Jornal, o coordenador de operações Guilherme Leite revelou que a diretoria que aumentar a carga de entradas.
"Existe o regulamento de competições, em que se faz a solicitação... Vai depender muito da demanda que vem, deles, e aí a gente consegue fazer essa setorização.", declarou Guilherme Leite.
Santa Cruz x Maranhão: Ingressos esgotados?
Ainda tem como comprar? A reportagem do Blog do Torcedor acessou o site FutebolCard e verificou que apenas o setor premium (deck leste) está disponível. O valor total é de R$ 140.
Recorde público na Arena de Pernambuco:
Entramos em contato com o clube para confirmar a informação e, assim que obtivermos um retorno, a matéria será atualizada. A ideia é superar o recorde de 45.500 torcedores presentes.
Esse foi o público do empate sem gols na final do Campeonato Pernambuco entre Sport e Náutico, em abril de 2024. Na ocasião, o Leão ficou com a taça porque ganhou por 2 a 0 na ida, nos Aflitos.
- 45.500 - Sport 0 x 0 Náutico - Campeonato Pernambucano 2024
- 45.492 - Sport (5) 0 x 0 (3) Santa Cruz - Campeonato Pernambucano 2024
- 45.010 - Brasil 2 x 2 Uruguai - Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018
- 42.653 - Santa Cruz 1 x 1 Altos - Brasileirão Série D 2025
- 42.544 – Sport 1 x 1 Fortaleza - Copa do Nordeste 2022
- 42.352 – Náutico 2 x 1 Central - Campeonato Pernambucano 2018
- 42.025 – Sport 0 x 2 Palmeiras - Campeonato Brasileiro 2017
- 41.994 – Sport 2 x 0 São Paulo - Campeonato Brasileiro 2015
- 41.876 – Alemanha 1 x 0 Estados Unidos - Copa do Mundo 2014
- 41.705 – Espanha 2 x 1 Uruguai - Copa das Confederações 2013