fechar
Santa Cruz | Notícia

Santa Cruz x Maranhão: Ainda há ingresos disponíveis? Veja parcial atualizada e setores

A expectativa é de superar o recorde de público da Arena de Pernambuco, obtido entre Sport e Náutico na final do Campeonato Pernambucano de 2024

Por Robert Sarmento Publicado em 18/09/2025 às 12:45
Imagem da Arena de Pernambuco antes de jogo do Santa Cruz pela Série D
Imagem da Arena de Pernambuco antes de jogo do Santa Cruz pela Série D - Jailton Jr/JC Imagem

O Santa Cruz enfrenta o Maranhão neste sábado (20/09), na Arena de Pernambuco, para confirmar a vaga na final da Série D 2025, após ganhar o jogo de ida por 1 a 0, com gol de Renato.

Diante desse placar e, obviamente o acesso conquistado no empate contra o América-RN, a torcida coral quer reencontrar os jogadores. Já são duas semanas sem jogar como mandante.

Portanto, milhares de ingressos para o duelo de volta, marcada para às 19h (horário de Brasília), foram rapadimente vendidos. A última parcial apontou mais de 30 mil bilhetes vendidos.

Em entrevista ao podcast Escrete Clube, disponível no YouTube da Rádio Jornal, o coordenador de operações Guilherme Leite revelou que a diretoria que aumentar a carga de entradas.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

"Existe o regulamento de competições, em que se faz a solicitação... Vai depender muito da demanda que vem, deles, e aí a gente consegue fazer essa setorização.", declarou Guilherme Leite.

Santa Cruz x Maranhão: Ingressos esgotados?

Ainda tem como comprar? A reportagem do Blog do Torcedor acessou o site FutebolCard e verificou que apenas o setor premium (deck leste) está disponível. O valor total é de R$ 140.

Recorde público na Arena de Pernambuco:

Entramos em contato com o clube para confirmar a informação e, assim que obtivermos um retorno, a matéria será atualizada. A ideia é superar o recorde de 45.500 torcedores presentes.

Esse foi o público do empate sem gols na final do Campeonato Pernambuco entre Sport e Náutico, em abril de 2024. Na ocasião, o Leão ficou com a taça porque ganhou por 2 a 0 na ida, nos Aflitos.

  1. 45.500 - Sport 0 x 0 Náutico - Campeonato Pernambucano 2024
  2. 45.492 - Sport (5) 0 x 0 (3) Santa Cruz - Campeonato Pernambucano 2024
  3. 45.010 - Brasil 2 x 2 Uruguai - Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018
  4. 42.653 - Santa Cruz 1 x 1 Altos - Brasileirão Série D 2025
  5. 42.544 – Sport 1 x 1 Fortaleza - Copa do Nordeste 2022
  6. 42.352 – Náutico 2 x 1 Central - Campeonato Pernambucano 2018
  7. 42.025 – Sport 0 x 2 Palmeiras - Campeonato Brasileiro 2017
  8. 41.994 – Sport 2 x 0 São Paulo - Campeonato Brasileiro 2015
  9. 41.876 – Alemanha 1 x 0 Estados Unidos - Copa do Mundo 2014
  10. 41.705 – Espanha 2 x 1 Uruguai - Copa das Confederações 2013

Reprodução/FutebolCard
Venda de ingressos para Santa Cruz x Maranhão - Reprodução/FutebolCard

 

Leia também

Balotelli fica à disposição para decisão do Santa Cruz contra Maranhão
Reforço

Balotelli fica à disposição para decisão do Santa Cruz contra Maranhão
Já com 30 mil ingressos vendidos, Santa Cruz pode ampliar carga realocando torcida visitante
Santa Cruz

Já com 30 mil ingressos vendidos, Santa Cruz pode ampliar carga realocando torcida visitante

Compartilhe

Tags