Com Arena de Pernambuco lotada, Santa Cruz joga pelo empate para chegar à final da Série D
Em alta com a torcida após a confirmação do acesso à Série C, Tricolor busca o título para encerrar jejum de nove anos sem conquistas
Em grande momento após conquistar o acesso à terceira divisão, onde volta após cinco anos, o Santa Cruz ainda possui grandes pretensões na Série D. A equipe pernambucana se prepara para a partida decisiva da semifinal.
O Tricolor do Arruda encara o Maranhão, no próximo sábado (20), às 19h30 (Horário de Brasília), em duelo que promete contar com presença massiva da torcida tricolor. Mais de 30 mil ingressos já foram vendidos para o duelo.
O Santa Cruz joga pelo empate no duelo contra o Demolidor de Cartazes, já que venceu a partida de ida pelo placar de 1 a 0, em São Luís.
Em uma eventual decisão, a Cobra-Coral irá encarar o vencedor do duelo entre Barra-SC e Inter de Limeira-SP. O time pernambucano decidiria a final como visitante.
Santa Cruz busca encerrar jejum de títulos
O time tricolor também sonha com o título da Série D para encerrar um incômodo jejum, que dura nove anos. As últimas taças conquistadas pela Cobra-Coral foram o Campeonato Pernambucano e a Copa do Nordeste de 2016.
A Série D também representaria o segundo título nacional da história do clube pernambucano, que já venceu a Série C de 2013.