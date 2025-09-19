Comissão Fiscal dá parecer favorável à SAF do Santa Cruz; entenda próximos passos
Processo segue em andamento e irá passar para o Conselho Deliberativo do Tricolor do Arruda. Último passo será a Assembleia dos Sócios
A Comissão Fiscal do Santa Cruz emitiu parecer favorável à proposta de constituição da SAF tricolor. A decisão foi tomada em reunião realizada nesta sexta-feira (19/09) e antecede as deliberações do Conselho Deliberativo e da Assembleia Geral do clube.
O parecer formal e assinado, segundo o comunicado oficial, será apresentado até a próxima terça-feira (23/09).
O que significa este passo para a SAF do Santa Cruz
O aval da Comissão Fiscal é uma exigência estatutária e ainda não conclui o processo. Ele atesta que a documentação econômico-financeira e jurídica está apta a seguir para os órgãos deliberativos.
Na prática, destrava a etapa seguinte, que é a votação no Conselho, e, por fim, a apreciação final em Assembleia dos sócios.
O que foi analisado
Segundo a nota oficial, o Conselho Fiscal avaliou:
- Contrato de Compra e Venda de Ações sob Unidade Produtiva Isolada (UPI);
- Compromisso de Investimento e Outras Avenças;
- As alterações do 5º Aditamento ao contrato
O movimento ocorre em meio ao processo de transformação do departamento de futebol em SAF e ao anúncio de aporte de R$ 36 milhões para a próxima temporada para ações relativas ao campo, além de investimentos na estrutura do Estádio do Arruda.
Confira a nota oficial
A Comissão Fiscal do Santa Cruz FC, através do presidente Manoel Junior, comunica: neste dia 19/09/2025, a referida comissão reuniu-se com todos os seus membros efetivos para analisar o Contrato de Compra e Venda de Ações sob Unidade Produtiva Isolada, o Compromisso de Investimento e Outras Avenças, bem como as alterações aplicadas pelo 5º Aditamento ao referido contrato.
O material foi submetido a esta Comissão Fiscal em razão de exigência estatutária, como etapa prévia às deliberações do Conselho Deliberativo e da Assembleia Geral. Após a análise da documentação apresentada, o parecer foi considerado FAVORÁVEL, ficando definido que, até terça-feira, 23/09/2025, será emitido o parecer formal e assinado.
Manoel Junior
Presidente da Comissão Fiscal – Santa Cruz FC