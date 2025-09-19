fechar
Santa Cruz | Notícia

Santa Cruz divulga parcial atualizada de ingressos vendidos para jogo contra o Maranhão

Tricolor joga pelo empate na Arena de Pernambuco para chegar à decisão da Série D após vitória conquistada em São Luís pelo placar mínimo

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 19/09/2025 às 14:26
Imagem da Arena de Pernambuco antes de jogo do Santa Cruz pela Série D
Imagem da Arena de Pernambuco antes de jogo do Santa Cruz pela Série D - Jailton Jr/JC Imagem

Nests sexta-feira (19), o Santa Cruz divulgou a última parcial de ingressos vendidos para o duelo contra o Maranhão, pela partida de volta da semifinal da Série D. O confronto será disputado no próximo sábado (20), às 19h30 (horário de Brasília).

O Tricolor chega com moral após vencer a primeira partida das semifinais, diante do Demolidor de Cartazes, em São Luís, pelo placar de 1 a 0. O time joga pelo empate para garantir a classificação à decisão.

Santa Cruz terá grande público diante do Maranhão

O Santa Cruz informou que 38.700 mil ingressos foram garantidos pela torcida tricolor para o duelo contra o time maranhense.

O Tricolor do Arruda também informou que novas entradas seguem disponíveis para os seguintes setores e categorias:

  • Norte Superior
  • Deck Leste e Oeste
  • Conselho
  • Proprietários de Cadeira

A torcida tricolor pode adquirir seus ingressos para a partida pelo site FutebolCard.

Confira os valores

Norte Superior

  • R$ 70

Deck Oeste

  • R$ 140

Deck Leste

  • R$ 140

Quem seria o adversário do Santa Cruz em uma eventual final da Série D?

O finalista adversário do Tricolor do Arruda será o vencedor da semifinal entre Barra-SC e Inter de Limeira-SP.

Na partida de ida, a equipe catarinense, que irá disputar a Série C, em 2026, pela primeira vez em sua história, conquistou a vitória pelo placar de 2 a 0.

Portanto, seria preciso que a Inter de Limeira vença por, pelo menos, dois gols de diferença, para seguir viva no confronto. As duas equipes se enfrentam neste sábado (20), às 16h00 (Horário de Brasília).

