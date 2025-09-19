Santa Cruz divulga parcial atualizada de ingressos vendidos para jogo contra o Maranhão
Tricolor joga pelo empate na Arena de Pernambuco para chegar à decisão da Série D após vitória conquistada em São Luís pelo placar mínimo
Nests sexta-feira (19), o Santa Cruz divulgou a última parcial de ingressos vendidos para o duelo contra o Maranhão, pela partida de volta da semifinal da Série D. O confronto será disputado no próximo sábado (20), às 19h30 (horário de Brasília).
O Tricolor chega com moral após vencer a primeira partida das semifinais, diante do Demolidor de Cartazes, em São Luís, pelo placar de 1 a 0. O time joga pelo empate para garantir a classificação à decisão.
Santa Cruz terá grande público diante do Maranhão
O Santa Cruz informou que 38.700 mil ingressos foram garantidos pela torcida tricolor para o duelo contra o time maranhense.
O Tricolor do Arruda também informou que novas entradas seguem disponíveis para os seguintes setores e categorias:
- Norte Superior
- Deck Leste e Oeste
- Conselho
- Proprietários de Cadeira
A torcida tricolor pode adquirir seus ingressos para a partida pelo site FutebolCard.
Confira os valores
Norte Superior
- R$ 70
Deck Oeste
- R$ 140
Deck Leste
- R$ 140
Quem seria o adversário do Santa Cruz em uma eventual final da Série D?
O finalista adversário do Tricolor do Arruda será o vencedor da semifinal entre Barra-SC e Inter de Limeira-SP.
Na partida de ida, a equipe catarinense, que irá disputar a Série C, em 2026, pela primeira vez em sua história, conquistou a vitória pelo placar de 2 a 0.
Portanto, seria preciso que a Inter de Limeira vença por, pelo menos, dois gols de diferença, para seguir viva no confronto. As duas equipes se enfrentam neste sábado (20), às 16h00 (Horário de Brasília).