fechar
Santa Cruz | Notícia

Marcelo Cabo valoriza classificação do Santa Cruz e admite noite abaixo do esperado na Arena

Treinador tricolor celebrou chegada à final da Série D após 12 anos e destacou Rokenedy como peça fundamental para a classificação

Por Thiago Wagner Publicado em 21/09/2025 às 20:26
Imagem da partida entre Santa Cruz e Maranhão, pela Série D
Imagem da partida entre Santa Cruz e Maranhão, pela Série D - Jailton Jr./JC Imagem

Após o empate sem gols com o Maranhão, que garantiu o Santa Cruz na final da Série D do Campeonato Brasileiro, o técnico Marcelo Cabo concedeu entrevista coletiva e analisou a atuação da equipe na Arena de Pernambuco. Apesar de reconhecer que o time não esteve inspirado tecnicamente, o treinador ressaltou a força do grupo para segurar a pressão do adversário e conquistar a vaga na decisão.

Cabo foi direto ao avaliar o desempenho tricolor. “A gente não teve uma noite muito inspirada tecnicamente, mas fomos um time aplicado taticamente e competitivo. É mata-mata, são 180 minutos, e no final o que vale é a classificação”, afirmou. O treinador ainda destacou que o Santa se tornou “um time copeiro” nesta Série D, sabendo jogar os duelos eliminatórios.

O técnico explicou que a estratégia inicial era atuar em um losango no meio de campo, com Willian Júnior como ponta do sistema e Thiago Galhardo caindo pela esquerda. No entanto, segundo ele, a execução não foi satisfatória. “Quando você não está tecnicamente inspirado, o domínio e o passe não saem, e não conseguimos executar como treinamos. Tivemos que corrigir no intervalo e, no segundo tempo, buscamos mais sustentação com a entrada de Ariel e Adaílson”, disse.

Cabo também reconheceu o bom jogo de Vagalume, do Maranhão, que controlou o setor no primeiro tempo e obrigou o Santa a ajustar a marcação. “Sem a bola, fomos muito bem. Curtamos espaços, corrigimos linhas e pressionamos o adversário. Foi um jogo de resistência”, completou.

Foco na final contra o Barra

Com a classificação garantida, o treinador disse que o foco agora se volta para o Barra-SC, adversário da decisão. “Agora é estudar o Barra para buscar o título, que é o grande objetivo. Não queria falar em título antes porque tinha uma semifinal muito difícil para passar. O importante era chegar à final depois de mais de uma década”, comentou.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Situação de Renato e Thiago Galhardo

Cabo ainda atualizou a situação de Renato, que não foi relacionado. “Ele tomou um trauma no jogo passado, foi avaliado e não foi vetado, mas optamos por preservá-lo. Vamos reavaliar para ver se teremos condições de contar com ele para a final”, explicou. Sobre Thiago Galhardo, o treinador disse que fará uma análise interna antes de decidir se mantém o atacante no time titular ou se dará mais espaço a Ariel.

Leia também

Santa Cruz anuncia mais de 40 mil torcedores em jogo contra o Maranhão
Série D

Santa Cruz anuncia mais de 40 mil torcedores em jogo contra o Maranhão
Santa Cruz: Volante Lucas Siqueira anuncia aposentadoria e ganha homenagem
Santa Cruz

Santa Cruz: Volante Lucas Siqueira anuncia aposentadoria e ganha homenagem

Compartilhe

Tags