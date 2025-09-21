Marcelo Cabo valoriza classificação do Santa Cruz e admite noite abaixo do esperado na Arena

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Treinador tricolor celebrou chegada à final da Série D após 12 anos e destacou Rokenedy como peça fundamental para a classificação

Após o empate sem gols com o Maranhão, que garantiu o Santa Cruz na final da Série D do Campeonato Brasileiro, o técnico Marcelo Cabo concedeu entrevista coletiva e analisou a atuação da equipe na Arena de Pernambuco. Apesar de reconhecer que o time não esteve inspirado tecnicamente, o treinador ressaltou a força do grupo para segurar a pressão do adversário e conquistar a vaga na decisão.

Cabo foi direto ao avaliar o desempenho tricolor. “A gente não teve uma noite muito inspirada tecnicamente, mas fomos um time aplicado taticamente e competitivo. É mata-mata, são 180 minutos, e no final o que vale é a classificação”, afirmou. O treinador ainda destacou que o Santa se tornou “um time copeiro” nesta Série D, sabendo jogar os duelos eliminatórios.

O técnico explicou que a estratégia inicial era atuar em um losango no meio de campo, com Willian Júnior como ponta do sistema e Thiago Galhardo caindo pela esquerda. No entanto, segundo ele, a execução não foi satisfatória. “Quando você não está tecnicamente inspirado, o domínio e o passe não saem, e não conseguimos executar como treinamos. Tivemos que corrigir no intervalo e, no segundo tempo, buscamos mais sustentação com a entrada de Ariel e Adaílson”, disse.

Cabo também reconheceu o bom jogo de Vagalume, do Maranhão, que controlou o setor no primeiro tempo e obrigou o Santa a ajustar a marcação. “Sem a bola, fomos muito bem. Curtamos espaços, corrigimos linhas e pressionamos o adversário. Foi um jogo de resistência”, completou.

Foco na final contra o Barra

Com a classificação garantida, o treinador disse que o foco agora se volta para o Barra-SC, adversário da decisão. “Agora é estudar o Barra para buscar o título, que é o grande objetivo. Não queria falar em título antes porque tinha uma semifinal muito difícil para passar. O importante era chegar à final depois de mais de uma década”, comentou.

Situação de Renato e Thiago Galhardo

Cabo ainda atualizou a situação de Renato, que não foi relacionado. “Ele tomou um trauma no jogo passado, foi avaliado e não foi vetado, mas optamos por preservá-lo. Vamos reavaliar para ver se teremos condições de contar com ele para a final”, explicou. Sobre Thiago Galhardo, o treinador disse que fará uma análise interna antes de decidir se mantém o atacante no time titular ou se dará mais espaço a Ariel.