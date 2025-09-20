Santa Cruz: Volante Lucas Siqueira anuncia aposentadoria e ganha homenagem

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Aos 36 anos, Lucas Siqueira se despede dos gramados após a Série D. No currículo, tem passagens por Vasco, Paysandu, Ceará, Remo e títulos nacionais

O volante Lucas Siqueira, do Santa Cruz, decidiu encerrar a carreira ao fim da Série D do Campeonato Brasileiro. O anúncio foi feito pelo clube nas redes sociais na véspera do duelo de volta da semifinal contra o Maranhão, marcado para este sábado, na Arena de Pernambuco. Antes da partida, ele recebeu uma homenagem da direção coral.

“Nosso volante Lucas Siqueira anunciou que pendurará as chuteiras ao fim da Série D. Agradecemos por toda dedicação, profissionalismo e respeito à camisa do Time do Povo. Seguimos juntos, Lucas! Vamos em busca do título!”, publicou o Tricolor.

Lucas chegou ao Arruda em 2024 para reforçar o elenco na disputa do Campeonato Pernambucano, período em que o clube não tinha série nacional. Depois do Estadual, foi emprestado ao Botafogo, onde atuou pouco, retornando ao Santa Cruz no fim do contrato.

No ano passado, somou 13 partidas e dois gols. Em 2025, foram 12 jogos e um gol, mas perdeu espaço com a chegada do técnico Marcelo Cabo, que promoveu mudanças no elenco. O volante ficou seis meses sem entrar em campo até reaparecer na ida da semifinal diante do Maranhão, quando teve sua entrega elogiada pelo treinador.

Carreira e conquistas

Aos 36 anos, Lucas Siqueira iniciou sua trajetória no Friburguense em 2009, onde ficou por cinco temporadas. Passou também por Macaé, Vasco, Paysandu, Ceará, Novorizontino, CRB, Portuguesa, Remo e Ituano.

No currículo, acumula títulos importantes: a Série C de 2014, o Campeonato Carioca de 2015, a Copa Verde e o Campeonato Paraense de 2016, o Campeonato Cearense de 2017 e mais uma Copa Verde, em 2021.