Santa Cruz | Notícia

Santa Cruz: Volante Lucas Siqueira anuncia aposentadoria e ganha homenagem

Aos 36 anos, Lucas Siqueira se despede dos gramados após a Série D. No currículo, tem passagens por Vasco, Paysandu, Ceará, Remo e títulos nacionais

Por Thiago Wagner Publicado em 20/09/2025 às 20:13 | Atualizado em 20/09/2025 às 20:18
Imagem da homenagem a Lucas Siqueira
Imagem da homenagem a Lucas Siqueira - Divulgação/Santa Cruz

O volante Lucas Siqueira, do Santa Cruz, decidiu encerrar a carreira ao fim da Série D do Campeonato Brasileiro. O anúncio foi feito pelo clube nas redes sociais na véspera do duelo de volta da semifinal contra o Maranhão, marcado para este sábado, na Arena de Pernambuco. Antes da partida, ele recebeu uma homenagem da direção coral.

“Nosso volante Lucas Siqueira anunciou que pendurará as chuteiras ao fim da Série D. Agradecemos por toda dedicação, profissionalismo e respeito à camisa do Time do Povo. Seguimos juntos, Lucas! Vamos em busca do título!”, publicou o Tricolor.

Lucas chegou ao Arruda em 2024 para reforçar o elenco na disputa do Campeonato Pernambucano, período em que o clube não tinha série nacional. Depois do Estadual, foi emprestado ao Botafogo, onde atuou pouco, retornando ao Santa Cruz no fim do contrato.

No ano passado, somou 13 partidas e dois gols. Em 2025, foram 12 jogos e um gol, mas perdeu espaço com a chegada do técnico Marcelo Cabo, que promoveu mudanças no elenco. O volante ficou seis meses sem entrar em campo até reaparecer na ida da semifinal diante do Maranhão, quando teve sua entrega elogiada pelo treinador.

Carreira e conquistas

Aos 36 anos, Lucas Siqueira iniciou sua trajetória no Friburguense em 2009, onde ficou por cinco temporadas. Passou também por Macaé, Vasco, Paysandu, Ceará, Novorizontino, CRB, Portuguesa, Remo e Ituano.

No currículo, acumula títulos importantes: a Série C de 2014, o Campeonato Carioca de 2015, a Copa Verde e o Campeonato Paraense de 2016, o Campeonato Cearense de 2017 e mais uma Copa Verde, em 2021.

