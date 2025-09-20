fechar
Final da Série D: Veja datas e mandos de campos

Após vencer a partida de ida por 2x0, time de Santa Catarina garantiu a vaga após segurar a Inter de Limeira no jogo de volta, em São Paulo

Por Thiago Wagner Publicado em 20/09/2025 às 17:48 | Atualizado em 20/09/2025 às 18:01
Imagem de jogador do Barra
Imagem de jogador do Barra - Tiago Winter/Barra FC

O Barra, de Santa Catarina, está na grande final da Série D. Após vencer a ida por 2x0, o time catarinense segurou a Inter de Limeira, em São Paulo, e está na decisão, contra Santa Cruz ou Maranhão, que ainda se enfrentam neste sábado - o Tricolor tem a vantagem do empate após vencer por 1x0 a ida.

Apesar da vantagem, o Barra não se intimidou e conseguiu a vitória por 3x2, com gols de Renan Bernabé, Saymon Couto e Rafael Diniz. Claudinho e Pedro Bortoluzo marcaram os gols dos donos da casa.

Final da Série D - Datas e mandos

Segundo o calendário da CBF, as finais da Série D estão marcadas para os dois próximos fins de semana (27 ou 28 de setembro e 4 ou 5 de outubro). Além disso, já é certo que o mando de campo terá o segundo jogo em Santa Catarina. Isso porque independente da classificação de Santa Cruz ou Maranhão, o time catarinense tem melhor campanha no geral.

Ou seja, tomando que seja o Santa Cruz na final, o primeiro jogo seria na Arena de Pernambuco com a volta em Santa Catarina.

As datas oficiais e horários ainda serão oficializadas pela CBF ao longo dessa semana. Lembrando que Barra, Santa Cruz, Maranhão e Inter de Limeira garantiram o acesso para a Série C do ano que vem.

 

