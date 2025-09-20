fechar
Santa Cruz | Notícia

Santa Cruz segura empate com o Maranhão e vai à final da Série D contra o Barra

Tricolor empatou em 0x0 na Arena de Pernambuco neste sábado (20) e garantiu vaga para decidir o título contra o Barra, de Santa Catarina

Por Thiago Wagner Publicado em 20/09/2025 às 21:29 | Atualizado em 20/09/2025 às 21:53
Imagem da partida entre Santa Cruz e Maranhão, pela Série D
Imagem da partida entre Santa Cruz e Maranhão, pela Série D - Jailton Jr./JC Imagem

O Santa Cruz está na final da Série D do Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado (20), o Tricolor empatou sem gols com o Maranhão, na Arena de Pernambuco, e avançou à decisão graças à vitória por 1x0 no jogo de ida, em São Luís.

Mais uma vez, a torcida compareceu em peso — foram 40.892 torcedores na Arena —, mas o time não correspondeu em campo. A equipe de Marcelo Cabo teve atuação apagada, com muitos erros na saída de bola e dando espaços para o Maranhão. Só não saiu derrotada graças a uma atuação segura de Rokenedy, que fez pelo menos três grandes defesas, incluindo um milagre em bicicleta de Clessione, e foi o nome da classificação.

Com o resultado, o Santa vai decidir o título contra o Barra-SC que eliminou a Inter de Limeira na outra semifinal. A final terá o jogo de ida em Recife, na Arena de Pernambuco, e a volta em Santa Catarina. As datas ainda serão confirmadas pela CBF, mas ocorrerão nos dois próximos fins de semana.

Como foi o jogo

O Maranhão começou melhor e quase abriu o placar logo no primeiro minuto, quando Vagalume finalizou para grande defesa de Rokenedy. Jorge e Ryan também levaram perigo, aproveitando os erros na saída de bola do Santa Cruz.

A partir dos 20 minutos, o Tricolor conseguiu reagir. Pedro Favela foi o jogador mais perigoso, cabeceando para grande defesa de Jean e depois batendo rente à trave. Apesar disso, o time visitante manteve maior controle e terminou o primeiro tempo mais tranquilo.

Na segunda etapa, o jogo ficou ainda mais aberto. André Radija acertou a trave em chute forte e fez o Maranhão crescer no duelo. O Santa respondeu com Pedro Favela, que desperdiçou grande oportunidade na entrada da área.

O MAC continuou criando, mas parou em Rokenedy, que fez uma defesa espetacular em bicicleta de Clessione e, já na reta final, pegou cabeceio do próprio atacante que poderia ter mudado o rumo da partida. Ariel ainda tentou arriscar de longe, mas sem sucesso.

Nos minutos finais, o Santa Cruz administrou o resultado, segurou a pressão e confirmou o empate que garantiu a classificação para a decisão da Série D.

Ficha da partida - Santa Cruz 0x0 Maranhão

Santa Cruz: Rokenedy; Yuri Ferraz (Hiago Ribeiro), Eurico Lima, William Alves e Rodrigues; Pedro Favela (Jonatas Paulista), Gabriel Galhardo e Wagner Balotelli; Willian Júnior (Matheus Vinícius), Geovany (Adaílson) e Thiago Galhardo (Ariel). Técnico: Marcelo Cabo.

Maranhão: Jean; Igor Nunes, Júlio Nascimento (Fernando), Keven e André Radija (Lucas Manga); Dudu, Rosivan (Anderson Paraíba) e Jorge (Rafael); Ryan, Clessione e Vagalume. Técnico: Marcinho Guerreiro.

Competição: Série D – Semifinal (jogo de volta). Local: Arena de Pernambuco, São Lourenço da Mata (PE). Árbitro: Léo Simão Holanda (CE). Assistentes: Jose Moracy de Sousa (CE) e Eleutério Felipe Marques (CE). Cartões amarelos: Eurico (Santa Cruz), Rokenedy (Santa Cruz) e Ryan (Maranhão). Público: 40.892. Renda: R$ 1.464.705.

