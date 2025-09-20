fechar
Santa Cruz | Notícia

Torcida do Santa Cruz dá show de novo e faz renda de quase R$ 1,5 milhão

Tricolor registrou público de 40.892 e renda de R$ 1.464.705 no duelo contra o Maranhão, pelo jogo de volta da semifinal da Série D

Por Thiago Wagner Publicado em 20/09/2025 às 21:34 | Atualizado em 20/09/2025 às 21:52
Imagem da partida entre Santa Cruz e Maranhão, pela Série D
Imagem da partida entre Santa Cruz e Maranhão, pela Série D - Jailton Jr./JC Imagem

O Santa Cruz voltou a mostrar sua força fora de campo. No empate por 0x0 com o Maranhão, neste sábado (20), pela volta da semifinal da Série D do Campeonato Brasileiro, o Tricolor levou 40.892 torcedores à Arena de Pernambuco, que empurraram a equipe durante os 90 minutos.

O público consolidado confirma o clube como o maior da Série D em presença de torcedores e reforça o protagonismo coral em jogos decisivos na temporada. Com o resultado, o Santa garantiu vaga na final da competição e vai decidir o título contra o Barra-SC.

Além do excelente número de torcedores, o confronto também registrou renda de R$ 1.464.705, valor considerado expressivo para a quarta divisão nacional. Esse número se junta aos R$ 3,2 milhões nos dez jogos anteriores. Ou seja, quase R$ 5 milhões em bilheterias.

Os números são os maiores entre todos os clubes das Séries C e D, e estão três vezes acima dos valores arrecadados pelo segundo colocado na lista, o América-RN.

Santa Cruz dobra premiação da Série D

Com os valores arrecadados pela Cobra-Coral, a equipe praticamente triplica o montante arrecadado a partir de premiações e cotas concedidas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), de acordo com a participação em cada etapa da competição.

Até o momento, o Santa Cruz arrecadou pouco mais de R$ 1 milhão por sua participação em todas as etapas da Série D, até a semifinal.

 

Próximo jogo

Com a classificação, o Santa Cruz volta a atuar na Arena de Pernambuco no próximo fim de semana, pela partida de ida da final da Série D, contra o Barra-SC. A expectativa é de mais uma grande presença de público para apoiar a equipe na busca pelo título.

