Quando é a Final da Série D? Veja data e mandos de campo de Santa Cruz x Barra-SC
Se passar pelo Maranhão, Santa Cruz decidirá título da Série D contra equipe de Santa Catarina; veja agenda completa da grande decisão
Por
Victor Peixoto
Publicado em 20/09/2025 às 21:04
| Atualizado em 20/09/2025 às 22:04
X
A torcida tricolor quer o título! O Santa Cruz empatou em 0 x 0 com o Maranhão, pelo jogo da volta da semifinal da Série D 2025, na Arena de Pernambuco, neste sábado (20). Como havia vencido o jogo de ida, no Castelão, em São Luís, por 1 x 0, a Cobra Coral está classificada para a Grande Final decisão.
E o Tricolor já sabe quem e quando irá disputar a taça da quarta divisão do Campeonato Brasileiro.
Final da Série D 2025: Veja datas e mandos de campo de Santa Cruz x Barra-SC
Tendo vencido o jogo da ida por 2 x 0, o Barra-SC voltou a vencer a Inter de Limeira, desta vez em São Paulo, pelo placar de 3 x 2 e está garantido na Final da Série D 2025 e agora encara o Santa!
Mando de campo
Dono de melhor campanha que Santa Cruz e Maranhão, o Barra tem o direito adquirido de fazer o jogo da volta em seu estádio, a Arena Barra, em Itajaí, em Santa Catarina.
Portanto, a Cobra Coral começará a disputa pelo título na Arena de Pernambuco.
Data dos jogos
As duas partidas da Final acontecerão em dois domingos. Os horários serão divulgados pela CBF ao longo dos próximos dias.
Veja as datas:
- Jogo de ida: 28 de setembro
- Jogo da volta: 5 de outubro