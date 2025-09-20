Santa Cruz x Maranhão terá torcida única? Veja se Santa poderá bater recorde de público da Arena de Pernambuco
Torcida tricolor tenta superar marca de 45.500 torcedores que pertence ao Sport e se estabelecer como detentor do maior público da Arena
Neste sábado (20), o Santa Cruz recebe o Maranhão, às 19h30, horário de Brasília, na Arena de Pernambuco, pelo jogo da volta da semifinal da Série D 2025.
Em jogo, uma vaga na Final, contra o Barra-SC, que venceu os dois jogos contra a Inter de Limeira está garantido na decisão. Tendo vencido o jogo de ida, em São Luís, por 1 x 0, a Cobra Coral joga pelo empate para avançar.
Mas, além disso, o jogo representa o primeiro encontro entre a torcida tricolor e seus jogadores em um jogo oficial como mandante desde o acesso, conquistado há duas semanas diante do América-RN.
E, claro, que a Nação Coral quer fazer bonito e, também, desafiar a torcida do rival, Sport, que detém o recorde de maior público da história da Arena de Pernambuco.
O Santa já teve duas tentativas de superar os 45.500 rubro-negros que se fizeram presentes na Final do Campeonato Pernambuco de 2024, vencido pelo Sport diante do Náutico, em partida realizada com torcida única!
Santa Cruz x Maranhão terá torcida única?
Não! A diretoria tricolor negociou uma maior carga de ingressos para a partida, mas não chegou a um acordo para ter direito à totalidade dos ingressos, mantendo uma parte do estádio reservada para a torcida do Maranhão.
O maior público tricolor no estádio é o de 42.653 torcedores presentas na partida contra o Altos, pelas quartas-de-final desta Série D. Para a partida contra o Maranhão, o clube divulgou que vendeu 40.500 até a tarde que antecede à partida.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
No recorte geral, este é o 4° maior público da história da Arena, atrás de dois jogos do Sport, que ocupam o 1° e o 2° lugar, e um jogo da Seleção Brasileira, um empate em 2 x 2 com o Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2018, jogo disputado em março de 2016.
Portanto, é pouco provável que aja ingressos disponíveis para que o Santa bata o recorde geral, mas ao menos um novo recorde particular é esperado.
Top 10: Maiores Públicos da Arena de Pernambuco
- 45.500 - Sport 0 x 0 Náutico, pelo Campeonato Pernambucano 2024
- 45.492 - Sport (5) 0 x 0 (3) Santa Cruz, pelo Campeonato Pernambucano 2024
- 45.010 - Brasil 2 x 2 Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018
- 42.653 - Santa Cruz 1 x 1 Altos, pela Série D 2025
- 42.544 – Sport 1 x 1 Fortaleza, pela Copa do Nordeste 2022
- 42.352 – Náutico 2 x 1 Central, pelo Campeonato Pernambucano 2018
- 42.025 – Sport 0 x 2 Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro 2017
- 41.994 – Sport 2 x 0 São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro 2015
- 41.876 – Alemanha 1 x 0 Estados Unidos, pela Copa do Mundo 2014
- 41.705 – Espanha 2 x 1 Uruguai, pela Copa das Confederações 2013