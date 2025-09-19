Sport: Sérgio Oliveira seguirá fora do time nos próximos jogos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Astro do Leão da Ilha não entra em campo desde o duelo contra o Juventude, ainda no mês de julho. Português sofre com uma lesão ligamentar

Considerada a principal contratação do Sport para a atual temporada, o meia Sérgio Oliveira seguirá fora de combate por tempo indeterminado, conforme informações do repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal.

O português sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo ainda no mês de julho e tinha prazo de retorno previsto para até seis semanas.

Apesar do jogador realizar um tratamento diário no CT José de Andrade Médicis, o meia ainda convive com dores e seguirá afastado dos gramados para a resolução do problema.

Sérgio Oliveira não entra em campo desde o dia 14 de julho, em duelo contra o Juventude, na primeira partida do time pernambucano após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes.

Sérgio Oliveira não convenceu com a camisa rubro-negra

Com contrato com o Leão da Ilha até dezembro de 2026, o português convive com altos e baixos em sua passagem pelo time rubro-negro.

Ao todo, Sérgio Oliveira entrou em campo 18 vezes com a camisa leonina, com dois gols marcados e uma assistência concedida.

Portanto, no próximo jogo do Leão da Ilha, diante do Corinthians, no próximo domingo (21), às 17h30 (Horário de Brasília), a equipe comandada por Daniel Paulista seguirá sem Sérgio Oliveira.

A presença do português seria ainda mais importante no duelo contra o Timão devido às ausências dos meias Pedro Augusto e Lucas Lima, que cumprirão suspensão contra os paulistas.