Sport | Notícia

Sport: Sérgio Oliveira seguirá fora do time nos próximos jogos

Astro do Leão da Ilha não entra em campo desde o duelo contra o Juventude, ainda no mês de julho. Português sofre com uma lesão ligamentar

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 19/09/2025 às 12:41
Sérgio Oliveira, meio-campista do Sport
Sérgio Oliveira, meio-campista do Sport - Paulo Paiva/SCR

Considerada a principal contratação do Sport para a atual temporada, o meia Sérgio Oliveira seguirá fora de combate por tempo indeterminado, conforme informações do repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal.

O português sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo ainda no mês de julho e tinha prazo de retorno previsto para até seis semanas.

Apesar do jogador realizar um tratamento diário no CT José de Andrade Médicis, o meia ainda convive com dores e seguirá afastado dos gramados para a resolução do problema.

Sérgio Oliveira não entra em campo desde o dia 14 de julho, em duelo contra o Juventude, na primeira partida do time pernambucano após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes.

Sérgio Oliveira não convenceu com a camisa rubro-negra

Com contrato com o Leão da Ilha até dezembro de 2026, o português convive com altos e baixos em sua passagem pelo time rubro-negro.

Ao todo, Sérgio Oliveira entrou em campo 18 vezes com a camisa leonina, com dois gols marcados e uma assistência concedida.

Portanto, no próximo jogo do Leão da Ilha, diante do Corinthians, no próximo domingo (21), às 17h30 (Horário de Brasília), a equipe comandada por Daniel Paulista seguirá sem Sérgio Oliveira.

A presença do português seria ainda mais importante no duelo contra o Timão devido às ausências dos meias Pedro Augusto e Lucas Lima, que cumprirão suspensão contra os paulistas.

