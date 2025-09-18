Transmissão Sporting x Kairat ao vivo online: confira onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Confronto em Lisboa, que reúne portugueses e cazaques, é válido pela primeira rodada da fase de liga da principal competição do futebol europeu

O Sporting joga em casa contra o Kairat Almaty nesta quinta-feira, (18/09), às 16h00 (horário de Brasília), no Estádio José Alvalade em Lisboa, pela rodada de estreia da fase de liga da Champions League.

Onde assistir Sporting x Kairat ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

Space (TV por assinatura)

HBO Max (plataforma de streaming)

Como chegam as equipes

O Sporting entra em campo como favorito claro. Os Leões são os atuais bicampeões portugueses e venceu a Taça de Portugal, chegando com moral para dominar a partida.

O Kairat, por sua vez, é o azarão da partida. A equipe cazaque faz sua primeira aparição na fase de grupos da Champions League e já fez história recente ao eliminar o Celtic nos pênaltis nos play-offs.

Ficha técnica

Data e Horário: 18/09 (quinta-feira) - 16h00 (horário de Brasília)

18/09 (quinta-feira) - 16h00 (horário de Brasília) Competição: Liga dos Campeões - Rodada 1

Liga dos Campeões - Rodada 1 Local: Estádio José Alvalade, Lisboa (Portugal)

Estádio José Alvalade, Lisboa (Portugal) Onde Assistir: Space e HBO Max

Prováveis Escalações

Sporting: João Virginia; Iván Fresneda, Gonçalo Inácio, Debast e Mangas; Hjulmand e Kochorashvili; Geovany Quenda, Trincão e Pedro Gonçalves; Luis Suárez. Técnico: Rui Borges.

Kairat: Kalmurza; Tapalov, Martynovich, Sorokin e Mata; Arad e Glazer; Gromyko, Jorginho e Satpayev; Edmilson. Técnico: Rafael Urazbakhtin.