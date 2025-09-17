Transmissão Bayern de Munique x Chelsea ao vivo online: confira onde assistir
As duas potências europeias são considerados candidatas ao título da competição e esperam iniciar a Champions em alta em duelo na Allianz Arena
O Bayern de Munique enfrenta o Chelsea nesta quarta-feira (17/09), pela 1ª rodada da fase de liga da Champions League, na Allianz Arena, em Munique, às 16h00 (horário de Brasília).
Onde assistir Bayern de Munique x Chelsea ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:
- TNT (TV por assinatura)
- HBO Max (plataforma de streaming)
Como chegam as equipes
Um dos maiores vencedores da história da Liga dos Campeões, com seis taças conquistadas, o Bayern de Munique busca o título da competição. A equipe alemã venceu todos os jogos disputados na atual temporada.
O Chelsea, por outro lado, é o atual campeão da Copa do Mundo de Clubes e busca a vitória para iniciar a Liga dos Campeões com moral. A equipe inglesa vem de empate em duelo contra o Brentford, na Premier League, por 2 a 2.
Ficha técnica
- Data e Horário: 17/09 (quarta-feira) - 16h00 (horário de Brasília)
- Competição: Liga dos Campeões - Fase de Liga (Rodada 1)
- Local: Allianz Arena, Munique (Alemanha)
- Onde Assistir: TNT e HBO Max
Prováveis Escalações
Bayern de Munique: Neuer; Upamecano, Jonathan Tah e Stanisic; Kimmich; Laimer e Pavlovic; Olise, Luis Díaz, Gnabry e Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Chelsea: Robert Sánchez; Reece James, Fofana, Chalobah e Cucurella; Enzo Fernández e Moisés Caicedo; Pedro Neto, Palmer, Garnacho e João Pedro. Técnico: Enzo Maresca.