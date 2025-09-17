fechar
Onde assistir | Notícia

Transmissão Bayern de Munique x Chelsea ao vivo online: confira onde assistir

As duas potências europeias são considerados candidatas ao título da competição e esperam iniciar a Champions em alta em duelo na Allianz Arena

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 17/09/2025 às 14:00
Estêvão em campo pelo Chelsea
Estêvão em campo pelo Chelsea - Instagram/Estêvão

O Bayern de Munique enfrenta o Chelsea nesta quarta-feira (17/09), pela 1ª rodada da fase de liga da Champions League, na Allianz Arena, em Munique, às 16h00 (horário de Brasília).

Onde assistir Bayern de Munique x Chelsea ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • TNT (TV por assinatura)
  • HBO Max (plataforma de streaming)

Como chegam as equipes

Um dos maiores vencedores da história da Liga dos Campeões, com seis taças conquistadas, o Bayern de Munique busca o título da competição. A equipe alemã venceu todos os jogos disputados na atual temporada.

O Chelsea, por outro lado, é o atual campeão da Copa do Mundo de Clubes e busca a vitória para iniciar a Liga dos Campeões com moral. A equipe inglesa vem de empate em duelo contra o Brentford, na Premier League, por 2 a 2.

Ficha técnica

  • Data e Horário: 17/09 (quarta-feira) - 16h00 (horário de Brasília)
  • Competição: Liga dos Campeões - Fase de Liga (Rodada 1)
  • Local: Allianz Arena, Munique (Alemanha)
  • Onde Assistir: TNT e HBO Max

Prováveis Escalações

Bayern de Munique: Neuer; Upamecano, Jonathan Tah e Stanisic; Kimmich; Laimer e Pavlovic; Olise, Luis Díaz, Gnabry e Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.

Chelsea: Robert Sánchez; Reece James, Fofana, Chalobah e Cucurella; Enzo Fernández e Moisés Caicedo; Pedro Neto, Palmer, Garnacho e João Pedro. Técnico: Enzo Maresca.

