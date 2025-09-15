Copa do Mundo 2026: Confira os próximos países que devem garantir a vaga na competição
Torneio será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México. Edição será a primeira a contar com 48 seleções, abrindo margem para grandes surpresas
A Copa do Mundo de 2026 está cada vez mais próxima e todos os países participantes do torneio estão sendo definidos aos poucos.
A competição, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México, será a primeira a contar com 48 equipes. Com o aumento de países participantes, algumas zebras podem garantir suas vagas.
Quais países estão próximos de garantir a vaga na Copa do Mundo?
África
A África se prepara para a nona rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. O continente promete ferver, já que vários países podem garantir a vaga na competição ainda nesta rodada.
Confira os países africanos que podem garantir a vaga na Copa do Mundo na próxima rodada
- África do Sul
- Argélia
- Cabo Verde
- Costa do Marfim
- Egito
- Gana
- Senegal
Europa
Algumas potências europeias podem garantir a classificação para a próxima Copa do Mundo ainda na próxima Data FIFA.
Confira os países europeus que podem garantir a vaga na Copa do Mundo na próxima Data FIFA
- Croácia
- Eslováquia
- Espanha
- França
- Inglaterra
- Noruega
- Portugal
- Suíça
América do Sul
O continente já encerrou todas as suas rodadas das Eliminatórias. Além dois seis classificados, a Bolívia também segue viva na disputa da repescagem.
Ásia
As eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo seguem em andamento com a disputa da quarta fase, que irá marcar a presença dos países que encerraram a etapa anterior em terceiro e quarto colocados nos seus grupos.
Serão seis países na disputa, divididos em três grupos. Os líderes de cada chave estarão na Copa do Mundo, enquanto os segundos irão decidir quem irá para a repescagem mundial.
Confira todos os países que irão disputar a quarta fase das Eliminatórias Asiáticas
- Arábia Saudita
- Catar
- Emirados Árabes Unidos
- Indonésia
- Iraque
- Omã
América do Norte, Central e Caribe
A CONCACAF também deve definir logo menos os países garantidos na próxima Copa do Mundo. Algumas nações podem se aproveitar da classificação antecipada de EUA, Canadá e México para voltarem ao torneio após longas ausências.
Confira os países da CONCACAF que devem garantir a vaga na Copa do Mundo na próxima Data FIFA
- Honduras
- Jamaica