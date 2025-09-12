Ranking da Fifa: Brasil cai, Argentina perde liderança e Alemanha e Itália saem do grupo dos cabeças-de-chave do sorteio da Copa do Mundo
Posição no ranking é fundamental para definir potes do sorteio da Copa do Mundo, marcado para o dia 5 de dezembro; veja atualização
As Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 chegam à sua reta final!
Na América do Sul, elas já chegaram ao fim e já temos a definição de todas as seleções classificadas, seja diretamente ou para a repescagem, em dois continentes (as Eliminatória da Oceania terminaram em março).
E agora, cada vitória conta, seja para garantir a classificação, seja para conquistar uma melhor posição no Ranking da Fifa, que definirá os potes do sorteio dos grupos da Copa, marcado para o dia 5 de dezembro.
A próxima atualização será oficialmente publicada no próximo dia 17, mas, de acordo com os critérios de pontuação, já se é possível determinar a nova configuração do ranking e que traz algumas mudanças importantes.
Espanha e França ultrapassam a Argentina, que perde a liderança, Brasil perde posição para Portugal e Alemanha e Itália caem para o Pote 2
Brasil
Com uma vitória e uma derrota, respectivamente contra Chile e Bolívia, o Brasil perderá 16.09 pontos e será ultrapassado por Portugal, que venceu suas duas partidas pelas Eliminatórias, e ocupará o 6° lugar do Ranking, enquanto que a seleção de Cristiano Ronaldo será a 5ª colocada.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Além disso, a distância para a Holanda, 7ª colocada, é menor que para os portugueses. Caso a Laranja Mecânica, que venceu a Lituânia e empatou com a Polônia houvesse vencido os poloneses, potencialmente teria ultrapassado a Seleção Brasileira.
De qualquer forma, em termos objetivos, não há tempo hábil para tirar o Brasil do TOP 9 até novembro, quando será feita a última atualização do Ranking antes do sorteio e que, portanto, definirá os cabeças-de-chave que se juntarão aos três países sede (Estados Unidos, Canadá e México).
Nova liderança no Ranking da Fifa
Embora tenha se classificado com folgas nas Eliminatórias sul-americanas, a derrota para o Equador na última rodada custará não somente a liderança do grupo à Argentina, mas também a segunda colocação.
Atuais campeões do mundo, os "hermanos" serão ultrapassados pela Espanha, que será a nova líder do Ranking, seguida pela França, 2ª colocada, que joga a seleção de Messi para o 3° lugar.
Alemanha e Itália no Pote 2?
Se as Eliminatórias da Copa do Mundo acabassem hoje, a Alemanha sequer disputaria a repescagem, enquanto a Itália iria para a sua terceira consecutiva.
Essa situação, claro, ainda pode mudar e ambas as Tetracampeãs consigam suas classificações para 2026, mas, o que deve ser mais difícil de ser revertido é situação de ambas no Ranking da Fifa.
Hoje, a Itália, apesar das duas vitórias em setembro, é a 10ª colocada do Ranking, perdendo sua vaga no Top 9 para a Croácia, enquanto que a Alemanha, que perdeu três posições e foi ultrapassada por, além de italianos e croatas, pelo Marrocos, é apenas a 12ª colocada.
Se terminarem nessas situações, ambas estarão no Pote 2 e poderão pintar no grupo de outras grandes seleções cabeças-de-chave, incluindo o grupo do Brasil.
Top 12 Ranking da Fifa de setembro
- Espanha - Cabeça-de-chave (Pote 1)
- França - Cabeça-de-chave (Pote 1)
- Argentina - Cabeça-de-chave (Pote 1)
- Inglaterra - Cabeça-de-chave (Pote 1)
- Portugal - Cabeça-de-chave (Pote 1)
- Brasil - Cabeça-de-chave (Pote 1)
- Holanda - Cabeça-de-chave (Pote 1)
- Bélgica - Cabeça-de-chave (Pote 1)
- Croácia - Cabeça-de-chave (Pote 1)
- Itália - Pote 2
- Marrocos - Pote 2
- Alemanha - Pote 2