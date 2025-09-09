Alemanha, Itália e Bélgica fora da Copa? Veja seleções classificadas se as Eliminatórias acabassem hoje!
Ao todo, 18 seleções já estão classificadas; na Europa, seleções gigantes enfrentam problemas e/ou "distorção" da tabela com jogos a menos
A Data Fifa de setembro chegou ao fim e definiu o fim das Eliminatórias sul-americanas, a classificação de cinco seleções (Uruguai, Paraguai, Colômbia, Marrocos e Tunísia) e a vaga da Bolívia na Repescagem.
Mas, além disso, deu um esboço mais definido de como será a disputa pelas vagas nas duas Datas Fifa restantes a ser disputadas em outubro e novembro.
Mas, e se as Eliminatórias acabassem hoje em todos os continentes? Quais as seleções que estariam classificadas para a Copa do Mundo 2026?
Nesse cenário, a Alemanha sequer disputaria a repescagem e Itália e Bélgica teriam que disputá-la, lembrando que, na Europa, muitas seleções tem jogos a menos devido ao calendário simultâneo com a Nations League em março e junho.
Seleções classificadas para a Copa do Mundo se as Eliminatórias acabassem hoje
Seleções de fato classificadas
- Estados Unidos
- Canadá
- México
- Japão
- Irã
- Uzbequistão
- Coreia do Sul
- Jordânia
- Austrália
- Nova Zelândia
- Brasil
- Argentina
- Equador
- Uruguai
- Paraguai
- Colômbia
- Marrocos
- Tunísia
- Costa Rica
Seleções classificadas se as Eliminatórias acabassem hoje
- Egito
- Senegal
- África do Sul
- Cabo Verde
- Costa do Marfim
- Argélia
- Gana
- Suriname
- Jamaica
- Eslováquia
- Suíça
- Dinamarca
- França
- Espanha
- Portugal
- Holanda
- Bósnia e Herzegovina
- Noruega
- Macedônia do Norte
- Inglaterra
- Croácia
Repescagem
Seleções classificadas de fato para a Repescagem Mundial
- Nova Caledônia
- Bolívia
Europa (valendo vaga na Copa)
- Irlanda do Norte
- Kosovo
- Escócia
- Islândia
- Geórgia
- Armênia
- Polônia
- Áustria
- Itália
- Bélgica
- Albânia
- República Tcheca
*Além delas, quatro seleções melhores colocadas na Nations League que não conseguirem a vaga direta ou na repescagem, disputarão a repescagem.
África (valendo vaga na Repescagem Mundial)
- Gabão
- Madagascar
- República Democrática do Congo
- Burkina Faso
América do Norte/Central (valendo vaga na Repescagem Mundial)
- El Salvador
- Curaçau ou Nicarágua
*A fase que definirá as duas últimas vagas asiáticas e seus representantes na Repescagem ainda não teve início
