Alemanha, Itália e Bélgica fora da Copa? Veja seleções classificadas se as Eliminatórias acabassem hoje!

Ao todo, 18 seleções já estão classificadas; na Europa, seleções gigantes enfrentam problemas e/ou "distorção" da tabela com jogos a menos

A Data Fifa de setembro chegou ao fim e definiu o fim das Eliminatórias sul-americanas, a classificação de cinco seleções (Uruguai, Paraguai, Colômbia, Marrocos e Tunísia) e a vaga da Bolívia na Repescagem.

Mas, além disso, deu um esboço mais definido de como será a disputa pelas vagas nas duas Datas Fifa restantes a ser disputadas em outubro e novembro.

Mas, e se as Eliminatórias acabassem hoje em todos os continentes? Quais as seleções que estariam classificadas para a Copa do Mundo 2026?

Nesse cenário, a Alemanha sequer disputaria a repescagem e Itália e Bélgica teriam que disputá-la, lembrando que, na Europa, muitas seleções tem jogos a menos devido ao calendário simultâneo com a Nations League em março e junho.

Seleções classificadas para a Copa do Mundo se as Eliminatórias acabassem hoje

Seleções de fato classificadas

Estados Unidos

Canadá

México

Japão

Irã

Uzbequistão

Coreia do Sul

Jordânia

Austrália

Nova Zelândia

Brasil

Argentina

Equador

Uruguai

Paraguai

Colômbia

Marrocos

Tunísia

Costa Rica

Seleções classificadas se as Eliminatórias acabassem hoje

Egito

Senegal

África do Sul

Cabo Verde

Costa do Marfim

Argélia

Gana

Suriname

Jamaica

Eslováquia

Suíça

Dinamarca

França

Espanha

Portugal

Holanda

Bósnia e Herzegovina

Noruega

Macedônia do Norte

Inglaterra

Croácia

Repescagem

Seleções classificadas de fato para a Repescagem Mundial

Nova Caledônia



Bolívia

Europa (valendo vaga na Copa)

Irlanda do Norte



Kosovo

Escócia

Islândia

Geórgia

Armênia

Polônia

Áustria

Itália

Bélgica

Albânia

República Tcheca

*Além delas, quatro seleções melhores colocadas na Nations League que não conseguirem a vaga direta ou na repescagem, disputarão a repescagem.

África (valendo vaga na Repescagem Mundial)

Gabão



Madagascar

República Democrática do Congo

Burkina Faso

América do Norte/Central (valendo vaga na Repescagem Mundial)

El Salvador



Curaçau ou Nicarágua



*A fase que definirá as duas últimas vagas asiáticas e seus representantes na Repescagem ainda não teve início

Estados Unidos, Canadá, México, Japão, Irã, Uzbequistão, Coreia do Sul, Jordânia, Austrália, Nova Zelândia, Brasil, Argentina, Equador, Uruguai, Paraguai, Colômbia, Marrocos e Tunísia.