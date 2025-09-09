fechar
Alemanha, Itália e Bélgica fora da Copa? Veja seleções classificadas se as Eliminatórias acabassem hoje!

Ao todo, 18 seleções já estão classificadas; na Europa, seleções gigantes enfrentam problemas e/ou "distorção" da tabela com jogos a menos

Por Victor Peixoto Publicado em 09/09/2025 às 23:28
Seleção da Alemanha de futebol
Seleção da Alemanha de futebol - DFB / Philipp Reinhard

A Data Fifa de setembro chegou ao fim e definiu o fim das Eliminatórias sul-americanas, a classificação de cinco seleções (Uruguai, Paraguai, Colômbia, Marrocos e Tunísia) e a vaga da Bolívia na Repescagem.

Mas, além disso, deu um esboço mais definido de como será a disputa pelas vagas nas duas Datas Fifa restantes a ser disputadas em outubro e novembro.

Mas, e se as Eliminatórias acabassem hoje em todos os continentes? Quais as seleções que estariam classificadas para a Copa do Mundo 2026?

Nesse cenário, a Alemanha sequer disputaria a repescagem e Itália Bélgica teriam que disputá-la, lembrando que, na Europa, muitas seleções tem jogos a menos devido ao calendário simultâneo com a Nations League em março e junho.

Seleções classificadas para a Copa do Mundo se as Eliminatórias acabassem hoje

Seleções de fato classificadas

  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
  • Japão
  • Irã
  • Uzbequistão
  • Coreia do Sul
  • Jordânia
  • Austrália
  • Nova Zelândia
  • Brasil
  • Argentina
  • Equador
  • Uruguai
  • Paraguai
  • Colômbia
  • Marrocos
  • Tunísia
  • Costa Rica

Seleções classificadas se as Eliminatórias acabassem hoje

  • Egito
  • Senegal
  • África do Sul
  • Cabo Verde
  • Costa do Marfim
  • Argélia
  • Gana
  • Suriname
  • Jamaica
  • Eslováquia
  • Suíça
  • Dinamarca
  • França
  • Espanha
  • Portugal
  • Holanda
  • Bósnia e Herzegovina
  • Noruega
  • Macedônia do Norte
  • Inglaterra
  • Croácia

Repescagem

Seleções classificadas de fato para a Repescagem Mundial

  • Nova Caledônia
  • Bolívia

Europa (valendo vaga na Copa)

  • Irlanda do Norte
  • Kosovo
  • Escócia
  • Islândia
  • Geórgia
  • Armênia
  • Polônia
  • Áustria
  • Itália
  • Bélgica
  • Albânia
  • República Tcheca

*Além delas, quatro seleções melhores colocadas na Nations League que não conseguirem a vaga direta ou na repescagem, disputarão a repescagem.

África (valendo vaga na Repescagem Mundial)

  • Gabão
  • Madagascar
  • República Democrática do Congo
  • Burkina Faso

América do Norte/Central (valendo vaga na Repescagem Mundial)

  • El Salvador
  • Curaçau ou Nicarágua

*A fase que definirá as duas últimas vagas asiáticas e seus representantes na Repescagem ainda não teve início

Estados Unidos, Canadá, México, Japão, Irã, Uzbequistão, Coreia do Sul, Jordânia, Austrália, Nova Zelândia, Brasil, Argentina, Equador, Uruguai, Paraguai, Colômbia, Marrocos e Tunísia.

